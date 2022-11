Estão em alerta para alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios 183 cidades de Minas Gerais, conforme aviso divulgado neste sábado (12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão prevê para esses municípios temporais com 30 a 60 milímetros de chuva por hora. É possível que algumas cidades, ao longo do sábado, registrem de 50 a 100 milímetros de precipitação.

Entre as áreas de abrangência do alerta estão: parte da região Central, inclusive a região metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Oeste mineiro. Confira abaixo a lista completa de municípios.

Belo Horizonte também está sob alerta da Defesa Civil municipal para possibilidade de pancadas de chuva neste sábado.

Tempo instável

Segundo o Inmet, o tempo ficará instável em praticamente todo o Estado durante o feriado prolongado da Proclamação da República, celebrado na próxima terça-feira (15). Estão previstas pancadas de chuva típicas da primavera à tarde e à noite.

Demandam mais atenção, segundo o Inmet, as seguintes regiões: Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste e Região Central, Zona da Mata e do Campo das Vertentes.

Municípios em alerta para deslizamentos e alagamentos neste sábado:

AbreCampo

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alto Rio Doce

Amparo do Serra

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Sucesso

Brás Pires

Caiana

Cajuri

Cambuquira

Canaã

Caparaó

Capela Nova

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhos

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Chácara

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Conceição da Barra de Minas

Conceição do Rio Verde

Conselheiro Lafaiete

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Cristiano Otoni

Cruzília

Descoberto

Desterro do Melo

Divinésia

Divino

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Ibertioga

Ibituruna

Ingaí

Itamarati de Minas

Itamonte

Itanhandu

Itaverava

Itumirim

Itutinga

Jequeri

Juiz de Fora

Lagoa Dourada

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luisburgo

Luminárias

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maripá de Minas

Matias Barbosa

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Muriaé

Nazareno

Olaria

Oliveira Fortes

Orizânia

Paiva

Palma

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piedade do Rio Grande

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alto

Prados

Presidente Bernardes

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Rio Espera

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Margarida

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco do Glória

São Geraldo

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Sebastião da Vargem Alegre

São Thomé das Letras

São Tiago

São Vicente de Minas

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serranos

Silveirânia

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Tombos

Três Corações

Ubá

Viçosa

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande.

Fonte: O Tempo