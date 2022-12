A chegada de uma frente fria no estado mineiro deve mudar as condições do tempo nesta semana. Em Divinópolis e região, a previsão é de chuvas com rajadas de vento em determinados pontos e com raios.

Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, as temperaturas devem cair, em comparação ao fim de semana. No Centro-Oeste de Minas, elas ficam entre 20ºC e 31ºC.

Chuvas

O climatologista afirmou ainda que as chuvas estão previstas principalmente para esta segunda-feira (12) e terça-feira (13). Depois, a partir de quarta-feira (14) até o fim de semana, as chances de chover são mínimas e a frente fria começa a se dissipar, ficando apenas nublado.

Divinópolis

Em Divinópolis, as temperaturas ficam entre 16ºC e 29ºC nesta semana. Há previsão de chuvas durante toda a semana, com destaque para os primeiros dias dela.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 18 ºC 31 °C Itaúna 17 °C 30 °C Pompéu 19 ºC 32 ºC Nova Serrana 18 ºC 30 °C Pará de Minas 17 ºC 30 ºC

Veja como fica a temperatura na sua cidade.

Fonte: G1