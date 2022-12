Uma joalheria foi alvo de assaltantes, na manhã desta segunda-feira (12), na região central de Divinópolis. Segundo a Polícia Militar (PM), a loja foi invadida por dois homens que levaram peças folheadas a ouro e mais de 40 relógios.

A PM informou que o crime foi por volta das 9h. Os funcionários da joalheria disseram que os dois criminosos usavam roupas sociais e máscaras de proteção.

Os ladrões renderam as funcionárias e pediram ouro. Antes de fugir, eles trancaram as duas vítimas no banheiro da loja.

Os criminosos também levaram o equipamento com as imagens das câmeras de segurança da joalheria na tentativa de não serem identificados.

As câmeras de segurança de uma loja nas proximidades, porém, flagraram os ladrões que fugiram em uma moto. A perícia da Polícia Civil também esteve no local.

