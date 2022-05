A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) realizou, do dia 16 a 20 de maio, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat).

A programação teve como objetivo envolver todos os colaboradores da instituição. O presidente da Fuom, Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão abriu as atividades, na segunda-feira.

Nos dois dias seguintes, foram disponibilizados vídeos sobre os temas: “Exercício Físico e Saúde”, com o presidente da CIPA, Prof. Me. José Carlos Leal, que também é coordenador dos cursos de Educação Física; e “Saúde do trabalhador e Prevenção de Doenças Ocupacionais”, com a Profa. Ma. Lígia Pelosi Mendonça.

Já na quinta-feira os colaboradores participaram da Ginástica Laboral, coordenada pelo Prof. Me. Diequison Rite da Cunha e estagiários de fisioterapia, na Praça de Alimentação do Prédio 1.

Na sexta-feira, as ações aconteceram no Salão Nobre “Eunézimo Lima”. Discursaram o presidente da CIPA, o representante da Conin – Engenharia de Segurança, Ergonomia e Higiene do Trabalho Sr. José Alves e o presidente da Fuom.

O Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão falou sobre o baixo índice de acidentes do trabalho na Instituição e a importância da CIPA, além de destacar que o colaborador interessado em participar da Comissão deve se manifestar. Na mesma data, houve ainda o agradecimento aos serviços prestados pelos membros da CIPA do mandato 2021/2022 e a apresentação da CIPA mandato 2022/2023. A posse será no dia 27/05. Confira a nova gestão:

Membros Eleitos:

– Paulo César da Conceição Matos (efetivo)

– Elton Jesus de Souza (efetivo)

– Juliana Maria de Oliveira Santos (efetiva)

– José Antônio de Morais (suplente)

– Ielerson José de Castro (suplente)

– Membros indicados pelo presidente da Fuom

– José Carlos Leal (efeito – presidente)

– Cristiane Canto Ferreira (efetiva)

– Heytor Marcos Silva Pimenta (efetivo)

– Karine Aparecida Lacerda (suplente)

– William Garcia Cunha (suplente)

– Representantes do Clube Unifor, Fazenda Laboratório e Colégio Unifor:

– Adeon Antonio Almeida Júnior (Representante do Clube Unifor)

– Maria Joana Vieira (Representante do Colégio niforU)

– Dênio Garcia Silva de Oliveira (Representante da Fazenda Laboratório do Unifor-MG).

Fonte: Unifor-MG