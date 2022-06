Colaboradores do Centro Universitário de Formiga participaram, nos dias 23 de fevereiro, 18 de março, 19 e 20 de maio, de um Curso de Formação de Brigadista, ministrado por militares do Corpo de Bombeiros Militar do 5° Pel/1°Cia/10°BBM.

O treinamento é uma exigência para manter válido o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da instituição. Ele durou 16 horas-aula e contou com 55 pessoas. A teoria foi transmitida na sala 159 e a prática ocorreu na área externa do campus.

O engenheiro civil do Unifor-MG, Heytor Pimenta, explicou que as brigadas são compostas por pessoas preparadas para agir em emergências, acidentes, incêndios ou outras situações que apresentem riscos nos ambientes de trabalho. Ele disse que, a cada dois anos, há um novo treinamento para reciclagem quanto ao Combate a Incêndio e Atendimento Pré-hospitalar (Primeiros Socorros).

“São papéis dos responsáveis pela Brigada de Incêndio: prevenção e combate de incêndios; evacuação de ambientes de risco; checagem de extintores e saídas de emergência; atendimentos de emergência e primeiros socorros”.

Ele informou que o curso atende às seguintes normas: Instrução Técnica Nº 12 – 3ª Edição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); Portaria Nº 50/2020 do CBMMG; Portaria Nº 51/2020 do CBMMG; Portaria Nº 54/2020 do CBMMG; ABNT NBR 14276; NR 23 do Ministério do Trabalho e Previdência (MTE).

Fonte: Unifor-MG