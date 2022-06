Nessa segunda-feira (30), o América divulgou os três finalistas do concurso Camisa Cento e Deca. O clube recebeu vários modelos para a escolha do uniforme número 3 para a temporada de 2022. Após a votação aberta ao público em geral, os finalistas foram escolhidos para a grande final, que será exclusiva para os sócios Onda Verde.

A votação para a escolha da Camisa Cento e Deca começou às 18h dessa segunda pelo site www.centoedeca.com.br . O sistema só permitirá a votação de sócios ativos adimplentes. O prazo se encerra nesta quinta (2), às 23h59. O ganhador será anunciado na sexta-feira (3).

No ano do seu aniversário de 110 anos, o América trouxe o torcedor para mais perto, dando a oportunidade de criar um modelo de camisa comemorativa no ano tão especial para o clube, que nesta temporada disputou a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história.