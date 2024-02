O Botafogo não vive o cenário esperado para este momento da temporada, mas o time entra em campo para manter-se vivo na disputa pelo principal objetivo do primeiro semestre: a vaga na fase de grupos da Libertadores. Para isso, o Glorioso precisa confirmar o favoritismo – ou afastar a má fase – e vencer o Aurora, da Bolívia. O empate em 1 a 1 na ida, em Cochabamba, deixou o confronto aberto. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos.

A situação do confronto é simples. Um triunfo simples garante a classificação ao Botafogo ou ao Aurora, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis no Nilton Santos. Na terceira fase preliminar da Libertadores, o adversário será o Bragantino, que eliminou o Águilas Doradas, da Colômbia, nessa terça-feira (27).

Vale destacar que a equipe eliminada antes da fase de grupos da Libertadores não vai para a Sul-Americana. Ou seja, a classificação nesta quarta-feira tem importância no âmbito esportivo, mantendo o Alvinegro no torneio continental, e também financeiro, pois a presença na fase de grupos da Libertadores garante uma premiação mínima de 3 milhões de dólares, cerca de R$ 14,8 milhões.

Atrás do título inédito da Libertadores, o Botafogo é favorito no confronto com o Aurora – tanto pelo investimento quanto pela tradição no torneio. Se o Glorioso disputa a Copa pela sétima vez e já alcançou as semifinais, o modesto time boliviano está em sua terceira participação e até a fase prévia desta edição jamais tinha vencido um jogo. Em 12 jogos, são nove derrotas e dois empates.

É neste cenário que o Botafogo entra em campo sob o comando interino de Fábio Matias, no cargo desde a demissão de Tiago Nunes, na última quinta-feira (22), dia seguinte ao jogo em Cochabamba. Os erros repetidos em 2024 da reta final de 2023 fizeram o clube optar pela saída do treinador em meio ao confronto com o Aurora.

A diretoria, encabeçada por John Textor, está no mercado atrás do novo comandante. Independentemente de quem seja o escolhido, o futuro do Botafogo em 2024 começará a ser definido no gramado do Nilton Santos, diante do Aurora, nesta quarta-feira (28). A expectativa é de 25 mil torcedores presentes.

