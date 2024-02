A Prefeitura de Formiga, por meio das Bibliotecas Públicas, promove no mês de março mais uma edição do Projeto “Arte Nossa”, uma valorização dos artistas e escritores formiguenses.

A exposição “Linhas e Entrelinhas: poemas e bordados” apresenta a obra da escritora Nirlei Maria Oliveira e da sua irmã Elizânia Francisca Oliveira Duarte, artesã, costureira e bordadeira.

A escrita e o bordado se unem para construir narrativas poéticas e visuais, com objetivo de serem instrumentos de atravessar o leitor, com diferentes camadas de memórias, significados e sensações.

Ambas as artes de criação perpassam pela folha/tecido em branco, as escolhas de temas, cores, riscos e rabiscos, bordar/escrever para tocar o outro, despertar o olhar para a experimentação das palavras e das cores e formas. É também um resgate de fazeres femininos que encontram lugares de existência e valor dentre outras artes na contemporaneidade. Escrever e bordar são caminhos, tracejar-tecer-costurar fios de escrita-poética. Um fio que puxa um fio e palavras que chamam palavras.

São 15 poemas com temas sobre a passagem do tempo, detalhes do cotidiano e do bem viver, acompanhados por 15 bastidores bordados nas mais diversas flores e matizes, formando um belo jardim. A exposição é um convite a tecer o prazer pela leitura, da poesia escrita e da visualidade do bordado, tanto de livros quanto de mundos.

A exposição permanecerá na Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, na praça São Vicente Férrer, 140 – Centro, durante o mês de março, das 8h às 18h.

Fonte: Decom