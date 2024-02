Um homem de 33 anos morreu na noite dessa terça-feira (27), após ser eletrocutado em casa, em Taiobeiras, no Norte de Minas. A vítima teria recebido uma descarga elétrica enquanto tentava recarregar a bateria do carro pela tomada.

A vítima foi encontrada ainda com vida pela esposa, caída na parte da frente da casa. A mulher disse aos policiais que, ao encostar no marido, sentiu um choque. Logo depois, ela desligou uma extensão que ligava a tomada de energia até a bateria do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os socorristas fizeram manobras de ressuscitação por mais de 30 minutos, mas a vítima não resistiu a parada cardiorrespiratória e morreu no local.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou uma queimadura no lado esquerdo do peito, que pode ter sido provocada pelo choque. O corpo foi encaminhado para trabalhos funerários.

