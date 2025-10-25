Dois idosos ficaram feridos em uma colisão frontal envolvendo dois carros na MG-050, em Itaúna, na noite dessa sexta-feira (24).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de um Fiat Siena, de 71 anos, seguia no sentido Divinópolis quando tentou desviar de outro veículo e acabou entrando na contramão. Em seguida, o carro colidiu de frente com um Hyundai HB20 conduzido por um idoso de 66 anos.

A passageira do HB20, também de 66 anos, sofreu ferimentos graves no fêmur. Já o motorista do Siena teve cortes na cabeça. As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.

Devido ao acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos até a retirada dos veículos. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas da colisão.

Com informações do Portal MPA