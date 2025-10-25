A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) desarticulou, na tarde dessa sexta-feira (24), um grupo criminoso especializado em golpes de estelionato contra idosos em municípios do Centro-Oeste mineiro. A operação resultou na prisão de um homem de 24 anos, com antecedentes por roubo, apontado como integrante da quadrilha.

A ação foi coordenada pelo 23º Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Diretoria de Inteligência da PMMG, das Agências de Inteligência da 6ª e da 7ª Regiões de Polícia Militar, além da Polícia Civil em Divinópolis. O suspeito foi localizado e preso no bairro Jardinópolis, após monitoramento e investigação conjunta.

Segundo a PM, o grupo tinha ramificações no estado de São Paulo e utilizava um esquema de fraude que mirava principalmente pessoas idosas. As vítimas eram contatadas por telefone e induzidas a entregar cartões bancários sob o pretexto de resolver supostos problemas nas contas. Com os cartões e senhas, os criminosos realizavam compras e saques fraudulentos.

As investigações apontam que o prejuízo causado às vítimas ultrapassa R$ 345 mil. Durante a abordagem, foram apreendidos materiais relacionados aos crimes, que agora fazem parte do inquérito. A prisão do indivíduo foi ratificada pela Polícia Civil, que continuará as investigações para identificar e prender os demais integrantes do grupo.

Com informações do Portal MPA