Há ainda um certo preconceito de algumas pessoas, principalmente homens, quanto a presença de mulheres em programações e/ou transmissões esportivas.

Um machismo, “clube do Bolinha”, que não tem nada a ver e nem combina com o avanço do mundo. A participação feminina, cada dia maior, não só nisso, mas em tantos outros setores, é altamente positiva.

É muito bom acompanhar os trabalhos de profissionais como Ana Thais Mattos, Bárbara Coelho, Milena Ciribelli, Renata Fan, Glenda Kozlowski, Renata Silveira, Tayná Espinoza, Lilliany Nascimento, Carol Barcellos, Marília Ruiz, Domitila Becker, Fernanda Colombo, Lívia Nepomuceno, Julia Guimarães, Karine Alves, Nadja Mauad, Renata Saporito, Natália Lara, Daniela Boaventura, Fabíola Andrade e tantas outras. E, ainda, o luxo de deixar de fora, nomes de Fernanda Gentil, agora no entretenimento, e Janaina Xavier.

Todas, repare, interessadas em fazer e apresentar um trabalho sempre melhor, até para assinar embaixo do que são capazes. Um avanço, sem dúvida, dos mais positivos.

O mais, vamos combinar, é preconceito. E atraso. Ou medo?

TV Tudo

Merece destaque

Não sei, sinceramente, se existe no esporte outra marca tão importante, mas ainda em se tratando de mulheres, é de se destacar o tempo da Renata Fan à frente do “Jogo Aberto” na Band.

Mais de 15 anos. Estreou em janeiro de 2007. Merece esse reconhecimento.

Desbravamento

Para quem acompanhou a aventura que foi no início da década de 1970, a transmissão de futebol na rádio Mulher, chegar ao estágio de hoje foi uma história de conquistas.

E que em São Paulo começou muito antes com Regiani Ritter na rádio Gazeta.

Não era fácil

Aliás, no futebol do passado, as entrevistas após o jogo, além do gramado, aconteciam no próprio vestiário. A imprensa inteira entrava.

E a Regiani sempre fez o seu trabalho, no meio de um monte de homem, tomando banho ou se trocando.

E o filme?

O SBT não segurou o elenco de “Poliana Moça” e as despedidas aconteceram nesta semana, com o encerramento dos contratos.

Todos, incluindo Sophia Valverde, Igor Jansen e Dalton Vigh, ficam agora a disposição do mercado. Com isso, a ideia de levar “Poliana” para o cinema parece que não vai vingar.

Convidado

O comentarista Walter Casagrande é o convidado especial do episódio de “A Culpa é do Cabral” que estreia na próxima segunda-feira, às 21h, no Comedy Central. Ainda no mesmo dia, o episódio estará disponível no Paramount+.

Casagrande conversa sobre momentos importantes de sua carreira e participa de brincadeiras.

Mercado

Adrien Muselet não está mais na direção de Aquisição de Conteúdo da Netflix – Brasil.

Cuidava dos filmes originais. Ele mesmo se encarregou de distribuir ao mercado um recado de despedida.

Interesse

A Endemol, hoje considerada senão a primeira, mas com certeza uma das três maiores produtoras de conteúdo do mundo, ainda nem inaugurou o seu complexo de estúdios em Guarulhos e já existem interessados na sua utilização.

O local tem condições de atender os mais diferentes requisitos.

Por quê?

Alguém, dos mais importantes da direção da Band, acompanhou os acontecimentos na CNN Brasil com muita atenção.

Claro que surpreso e aborrecido diante dos inúmeros cortes. Mas também bem interessado em saber a situação do Márcio Gomes, que não saiu. E nem vai sair.

Clássico

Confirmada para janeiro a estreia da 19ª temporada de “Grey´s Anatomy” e exibição com exclusividade no Sony Channel.

Trabalho que marca a despedida de Ellen Pompeo (Meredith Grey) do elenco regular da série.

Joias do Caio

Vivendo um momento especial na carreira com papéis de destaque na Netflix e Globoplay, Caio Castro prepara o lançamento de sua primeira coleção autoral de joias e acessórios masculinos com a Key Design, marca da qual é sócio e executivo criativo desde 2020.

Intitulada C-Head (cabeça do Caio), a coleção revela um fascínio do ator ainda pouco conhecido pelo público: a vida extraterrestre.

Bate – Rebate

· O Sony Channel, citado acima, vai trazer quatro séries médicas em janeiro…

· … Uma delas é “New Amsterdam”, que acompanha a saga do diretor médico de um dos hospitais públicos dos Estados Unidos.

· Larissa Manoela, depois de fazer a novela “Além da Ilusão”, segue em férias na Globo…

· … Não se confirmou sua entrada em “Terra Vermelha”, novela do Walcyr Carrasco…

· … Já Rafael Vitti, por sua vez, não irá integrar o elenco de “Fuzuê”

· “Amor de 4”, série original do Canal Brasil, volta à programação nesta próxima segunda-feira, 22h15.

· Em se tratando do Canal Brasil, “Amigos, Sons e Palavras”, programa do Gilberto Gil, terá uma nova temporada no ano que vem.

· Maiana Neiva, atriz e cantora, há algum tempo afastada da TV, lançou ontem o clipe da sua nova música: “Marca Passo”…

· … O vídeo foi totalmente rodado no interior da Paraíba.

· Fafy Siqueira é a convidada do “Matéria Prima”, inédito, neste sábado, 20h, na Cultura. Apresentação de Rafael Cortez.

C´est fini

Um outro filme sobre Mariel Mariscot, policial carioca, que será vivido por Renato Góes e acusado de várias mortes, vai ser rodado no ano que vem no Rio.

No passado, em “Eu Matei Lucio Flávio”, também no cinema, Jece Valadão foi quem viveu Mariel.