Um acidente grave foi registrado na tarde desta sexta-feira (02), na MG-050, próximo a praça de pedágio que dá acesso à cidade de Passos.

O acidente envolveu 3 veículos, sendo 1 carreta, 1 carro e 1 caminhonete.

No acidente, a carreta capotou e parou na beira da pista. Os outros 2 veículos ficaram bastante danificados.

O acidente causou a interdição da pista e congestionamento.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ao comparecerem no local, fizeram contato com o motorista do caminhão, um homem de 64 anos, que relatou estar trafegando sentido Furnas/Passos, momento que, ao chegar no KM 340, se deparou com uma caminhonete vindo pelo sentido contrário, a qual surgiu repentinamente na contramão de direção, não tendo como ele evitar a colisão.

O acidente também culminou na colisão com outro veículo, um VW Vitrus, que vinha sentido Passos/Furnas, como a caminhonete.

Os militares se dirigiram até a Santa Casa de Passos, para onde os outros condutores haviam sido socorridos por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Um deles estava em observação em ala cirúrgica e não foi possível contato com ele, porém sua filha, que estava como passageira, uma jovem de 25 anos, relatou que em dado momento seu pai passou mal ao volante. Ela deu um grito com ele, mas não teve como evitar o acidente.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

Os veículos foram liberados por estarem de acordo com a legislação vigente.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária/ Jornal 104 FM