O saudoso Del Rangel, com quem tive algumas diferenças, mas reconheço como um dos maiores conhecedores desse negócio chamado televisão, costumava dizer que: “não há nada pior” para a credibilidade do que um salário fixo.

Por certo, seria motivo de mais uma discussão. Pode soar meio elitista, ainda mais no nosso país onde a pobreza é muito marcante.

Mas a verdade é que, quando disse isso, o Del se referia ao nosso mercado, entendendo que, quem é bom acaba se arranjando, muito mais agora, onde as possibilidades não se limitam tão somente ao que a televisão tem capacidade de oferecer.

Olha aí os casos de Antônio Fagundes e Camila Pitanga. Depois de tantos anos de Globo, fecharam rapidamente com outros veículos. Ele, TV Cultura e HBO Max. Ela, HBO Max.

Novas portas foram escancaradas, diferentemente dos tempos em que só o cinema era a outra ou única alternativa e como corajosamente alguns resolveram encarar. Casos de Sonia Braga e Rodrigo Santoro, por exemplo.

O vai e vem, hoje, está estabelecido e as possibilidades de todos se darem bem já estão saudavelmente ampliadas. Depende apenas da capacidade de trabalho de cada um.

Futebol

Um sábado dos mais diferentes na Record. Logo mais, a partir das 17h45, para toda a rede, Brasil inteiro, Fluminense e Flamengo, grande final do campeonato carioca.

O Flu tem vantagem por ter vencido o jogo da quarta-feira, 2 a 0.

Assim como

Amanhã, domingo, grande decisão do estadual paulista, Palmeiras e São Paulo terá transmissão para toda a Rede Record, a partir das 15h45. A expectativa, naturalmente, é de quebra de recorde de audiência.

Tá que tá

A atriz e influenciadora Gessica Kayane, a GKay, está levando muito a sério a escalação para a nova “Dança dos Famosos”.

Já se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro com a mãe, o gato (bicho mesmo) e o secretário pessoal. Também tem feito aulas particulares.

Parceria

O autor e diretor Paulo Halm deixou a TV Globo, mas mantém um bom relacionamento com outras empresas do Grupo. O seu novo filme, “De Pai pra Filho”, inclusive, tem a participação da Globo Filmes.

No elenco, Marco Ricca, Juan Paiva, Miá Mello, Thiago Fragoso e Valentina Vieira.

Streaming

A partir de segunda-feira, a Pluto TV, serviço de streaming gratuito da Paramount, irá estrear um canal dedicado à série “Schitt’s Creek”. Todas as seis temporadas serão exibidas em ordem cronológica e ininterruptamente.

No Globo de Ouro 2021, “Schitt’s Creek” foi vencedora em todas as categorias em que recebeu indicação.

Vai começar

As gravações, valendo, da nova temporada do “Canta Comigo” começam domingo no CTD – Centro de Televisão Digital, em Osasco – estúdios da Rede TV!.

Endemol Shine e Record trabalharam em vários novidades, inclusive no painel dos 100 jurados. Estreia no próximo dia 10.

Adaptação

Aguinaldo Silva e Julio Kadetti vão retomar parceria no teatro. Depois de “Lili Carabina”, agora será a vez de “Lábios que beijei”, adaptado do livro de mesmo nome do próprio Aguinaldo, que está morando em Lisboa, mas virá ao Brasil no final de abril para acompanhar a primeira leitura.

Acelerando o passo

A direção da Band está empenhada em liberar os estúdios da Vera Cruz, o quanto antes, para a sua dramaturgia.

A partir desta segunda-feira, já sob o comando de Leonor Corrêa, o departamento será ativado e, se tudo correr como se espera, as gravações do primeiro trabalho terão início ainda este ano.

Estabelecido

Não tem essa de “um, dois, três, atrás da porta”. Se mudanças vierem a acontecer no jornalismo, só serão em 2023. Até trocas no “Jornal Nacional” e outros telejornais podem se incluir no meio disso.

Mas nada antes das eleições deste ano.

Comédia

“Nunca Fomos Tão Modernos”, com Letícia Spiller, Guga Coelho, Dudu Azevedo, Lucinha Lins, Luiza Tomé, entre outros, chegará aos cinemas no dia 21.

Já tem também exibição assegurada no Canal Brasil, mas ainda sem previsão de data.

Bate – Rebate

Nesta próxima segunda, começa a nova temporada do “Foi Mau”, do Maurício Meirelles na Rede TV!…

Eri Johnson e Renato Albani serão os convidados do primeiro programa.

A propósito do Eri, há quem jure, de pés juntos, que ele estará em “Travessia”, novela da Glória Perez…

… E o Roberto Bonfim também. É a próxima da Globo na fila das 21h.

A volta do futebol, nos meios de semana na Globo, irá provocar algumas mudanças…

… O “BBB”, por exemplo, deverá ter edições um pouco mais curtas em relação ao que vinha ocorrendo.

A TelevisaUnivision lançou quinta-feira a VIX, sua marca de streaming global, nos Estados Unidos e em 19 países da América Latina.

Elenco da série que vai contar a história do “Secos & Molhados” já foi ativada…

… Além dos cantores, há a expectativa em torno de quem será escalado para viver o jornalista João Apolinário…

… Além de ter criado o grupo com o português João Ricardo, ele também foi apontado como um dos responsáveis pelo seu fim.

C´est fini

Todos tomaram conhecimento da tentativa do Palmeiras em antecipar a final do Paulistão para este sábado, por causa de um show em seu estádio, Allianz Parque, na terça-feira.

A apresentação no caso será do grupo Maroon 5 e toda estrutura de montagem terá início logo após a partida.