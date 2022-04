A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental divulgou o balanço das atividades realizadas, nesta semana, no município.

Confira os trabalhos realizados pela pasta:

✅ Continuação da limpeza do rio Mata Cavalo;

✅ Término da limpeza do bairro Ouro Verde;

✅ Continuação da limpeza do bairro Santo Antônio;

✅ Continuação da limpeza do bairro Bela Vista;

✅ Continuação da limpeza do canteiro central do ABC até a Lagoa;

✅ Término da limpeza do entorno da rodoviária;

✅ Limpeza da praça Engenho de Serra em frente ao Got;

✅ Início da limpeza da praça do Céu;

✅ Início da limpeza das ruas do centro para a procissão da semana santa.

Ações realizadas que não estavam no cronograma:

✅Limpeza da praça do bairro Santa Luzia;

✅ Início da limpeza da praça do bairro Nova Conquista;

✅ Início da limpeza da praça Padre Clemente.

Fonte: Decom