O livro Memorial de Maria Moura é a indicação de leitura desta semana.

O projeto “No Meio do Caminho tem um Livro” é realizado pelas bibliotecas públicas de Formiga.

A escritora Rachel de Queiroz expõe todas as forças e fraquezas, amor e ódio, acertos e desacertos, virtudes e defeitos da condição humana, na personagem principal, Maria Moura.

Neste livro, somos testemunhas de uma briga familiar por herança entre a personagem principal e seus primos logo após a morte da mãe de Maria, seguido pelo misterioso assassinato de seu padrasto. Órfã, ela é obrigada a abandonar a fazenda onde cresceu, uma vez que alguns de seus primos afirmam que possuem direito sobre aquele espaço e assim parte rumo ao desconhecido atrás de uma propriedade que havia pertencido a sua família e que poucos sabiam da existência. Neste momento, morre a Maria Moura menina e nasce a Maria Moura mulher e dona de si e seu destino.

Sendo um relato em primeira pessoa, toda a trama é apresentada pela personagem principal, mas também lemos os mesmos relatos a partir da visão de outros personagens, como Marialva e Beato Romão. Outro destaque na trama é o do personagem Duarte que vai ganhando importância ao longo da narrativa e se torna o principal aliado e amante de nossa “nada mocinha”.

Ambientado no nordeste brasileiro do século XIX, a trama regional criada por Rachel de Queiroz nos traz uma personagem feminina forte, dona de si do seu destino como outras personagens reais da história mundial como a Rainha Elizabeth I, em quem a autora diz ter se inspirado ao escrever seu romance.

Memorial de Maria Moura possui uma escrita bastante fluida o que torna sua leitura deliciosa e faz parecer que estamos sentados no alpendre da fazenda, escutando os “causos” de Dona Moura e seus comparsas.

Este e outros livros incríveis da literatura brasileira e mundial podem ser encontrados na Biblioteca Pública Municipal “Doutor Sócrates Bezerra de Menezes ”, situada na Praça São Vicente Férrer, número 140, no Centro de Formiga.

Fonte: Bibliotecas Públicas