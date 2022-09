A Globo, talvez tentando ampliar a margem de simpatia nos seus trabalhos da Copa do Mundo, está anunciando personalidades das mais diferentes áreas de atuação para participar das suas transmissões.

Só nos últimos dias foram divulgados os nomes de Fred, Alex Escobar, Jojo Todynho, Marcelo Adnet e Lucas Gutierrez para o programa “Central da Copa”, proposta clara de misturar jornalismo com entretenimento.

Até aqui, porque outros poderão ainda ser anunciados, dois jornalistas acostumados a querer fazer graça, um ex-jogador, uma cantora e um humorista de verdade, com “DNA e certidão de nascimento”.

Nada contra, por favor, mas cabe perguntar: será que é por aí? Tudo junto e misturado, também querer atrair, além do torcedor de futebol, outro tipo de público? Meio que pão e circo?

Ou que em uma Copa do Mundo, além do trabalho jornalístico, que sempre foi muito bom, agora cabe também experimentar outros caminhos? Só pra causar e fazer barulho?

É uma diversificação ou miscelânea que até pode dar certo, claro. Mas que também pode não dar.

TV Tudo

Virou moda

Aliás, essa busca de um tom diferente nas transmissões e programas esportivos, o rádio vem fazendo costumeiramente.

Brincadeiras e piadas que, na maioria das vezes, só interessam aos que delas participam diretamente. O coitado do ouvinte fica de bobo na história.

Tudo pronto

As instalações da Record, em Itapecerica da Serra, já foram totalmente entregues para a produção da “Fazenda 14”, após a conclusão de todos os testes.

Aliás, entre os vários pilotos, alguns foram gravados com a participação de figurantes.

Vale destacar

“A Fazenda” terá a sua pré-estreia na segunda-feira, com um programa especial que vai mostrar a entrada dos 20 participantes no domingo e dos 4, ao vivo, que irão disputar uma vaga.

Na mesma noite, já haverá uma dinâmica que também irá envolver um grupo de jornalistas convidados.

Mais um

O Brasil também deverá receber, em breve, o serviço de streaming da NBC Universal, Peacock.

Rumores apontam para o seu lançamento ainda neste 2022. Produtores brasileiros, como a Diosual, já têm projetos com eles.

Travada na garganta

No SBT, a decisão da CBF sobre a Copa do Brasil, renovando com a Globo até 2026, não foi bem assimilada.

O narrador Téo José, na coletiva da Liga Forte Futebol, indagou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se há o desejo de negociar “os direitos com transparência ou fazer o que a CBF fez com a Copa do Brasil?”.

E mais

Na mesma coletiva, Téo José fez questão de registrar o seu elogio ao modelo da Conmebol.

Mesmo o SBT perdendo os direitos da Libertadores, mas ficando com a Sul-Americana.

Receita

O trio Roberto Santucci (diretor), Paulo Cursino (roteiro) e Leandro Hassum acerta mais uma, agora com a comédia “Vizinhos” em destaque na Netflix no segmento de filmes.

É isso, eles fazem o humor puro e simples que o público gosta.

Que lamentável

A que ponto chega um homem, acompanhado do filho, surpreender uma repórter, no caso Jéssica Dias da ESPN, com aquele beijo antes de Flamengo e Velez, na quarta-feira.

Um ato traiçoeiro, deplorável, baixo, ainda mais no instante em que ela, trabalhando, nem pode esboçar qualquer reação. A imagem divulgada do momento foi o pior castigo. Que outros pensem antes de fazer o mesmo.

Churrasco

Autorizado pela Record, Cesar Filho marca presença no “Churrascão” do Fausto Silva, nesta sexta-feira, na Band.

Ainda no programa, Xand Avião, Marilia Ruiz e o jogador do Santos, Ângelo Gabriel.

Não erra

É interessante a atuação sempre equilibrada de alguns atores nos mais diferentes trabalhos, independentemente da personagem.

Por exemplo, Débora Bloch. Mais uma vez muito bem, agora em “Mar do Sertão”.

Bate – Rebate

• O programa “Matéria Prima”, da Cultura, ganhou demais com a apresentação de Rafael Cortez.

• É sempre perigoso apontar um, mas André Rizek hoje se coloca entre os principais âncoras dos programas esportivos…

• … Equilibrado e sempre muito bem informado.

• Gato no telhado: Guilherme Uzeda, a Tia do “Mulheres”, na Gazeta, ao receber críticas de internautas, disse que a sua saída do programa poderá ocorrer em breve.

• Dandara Mariano, depois da novela “Travessia”, vai gravar a segunda temporada da série “Encantado´s”, do Globoplay…

• … Mas isso é só no ano que vem.

• Mais uma noite do “Rock in Rio”. Multishow está direto, mas a Globo nunca entra antes de uma ou duas da manhã.

• Anderson Di Rizzi e Maurício Machado apresentam o espetáculo “Um Beijo em Franz Kafka”, de 6 a 9 de outubro, no Teatro J. Safra, em São Paulo.

• José Ferreira Neto, o craque Neto, comemora nesta sexta-feira mais um aniversário. O apresentador de “Os Donos da Bola”, na Band, aproveita para comemorar com a família…

• … Hoje e segunda-feira o programa será conduzido por Fernando Fernandes.

C´est fini

Boninho, acompanhado da mulher, Ana Furtado, viajou para Amsterdã.

Foi para um pouco de passeio também, mas as reuniões com o alto comando da Endemol entram como motivo principal, com vistas ao próximo “BBB”, que tem estreia marcada para 16 de janeiro.