A Central de Operações de Bombeiros (COBOM) recebeu um chamado na madrugada desta sexta-feira (9), para atendimento de um incêndio em um caminhão Bitrem, que transportava bagaço de cana molhado na MG-050, próximo ao Km 134, no bairro Jardim Real, em Divinópolis.

Foram enviadas duas equipes de socorro do Corpo de Bombeiros para o local, onde ao chegarem se depararam com o veículo estacionado às margens da rodovia, com as quatro rodas do semi-reboque traseiro tomadas pelo incêndio e as chamas já se propagando para a estrutura do veículo.

Os bombeiros militares observaram que o condutor do caminhão já havia desacoplado o semi-reboque atingido pelas chamas, protegendo o primeiro semi-reboque e a cabine do caminhão, além de já ter tentado extinguir o incêndio com um extintor portátil, porém, sem sucesso.

Após o encerramento do fluxo de veículos nos dois sentidos da rodovia, as equipes iniciaram o combate às chamas com montagem de um estabelecimento utilizando mangueiras na linha de ataque, utilizando a técnica de “ataque envolvente”, sendo o incêndio debelado por completo após trinta minutos de combate.

No combate, foram gastos aproximadamente 1.500 litros d`água.

Devido ao estouro de um dos pneus durante o incêndio, o condutor do caminhão, de 23 anos, sofreu ferimentos na face, sendo o mesmo conduzido pela USB do Samu para a UPA (Unidade de Pronto atendimento) em Divinópolis.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária e da AB Nascentes também registraram a ocorrência.

O condutor da carreta não soube informar as possíveis causas do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros