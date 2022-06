Em “Todas as Garotas em Mim”, estreia da Record na próxima terça-feira, às 21h, Rhaissa Batista interpreta Heloísa, uma mulher independente, ligada à moda e beleza, que possui “uma péssima relação” com o marido, Julio, papel de Ângelo Paes Leme. A personagem é mãe de Melissa (Clara Martins) e Mirela (Mharessa Fernanda).

Rhaissa, vale lembrar, integrou o elenco de vários sucessos da Globo, como “Louco Por Elas”, “Lado a Lado”, “O Caçador”, “Império”, “Verdades Secretas” e “Bom Sucesso” e, chega agora, com “TAGEM”, à sua terceira produção na Record. Antes, fez a série “Sem Volta” e a superprodução “Gênesis”.

Sobre este novo trabalho, “estou com uma expectativa altíssima”, disse a atriz, à coluna, durante o evento de lançamento da série em São Paulo.

“Vai ser um sucesso. A gente se divertiu muito fazendo. Foi um empenho grande. Ficamos muito tempo fora de casa e houve uma união grande do time pra fazer acontecer”, prossegue.

Durante mais de cinco meses, as gravações se desenvolveram no complexo de Paulínia, em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Houve uma tentativa de gravar também em Petrópolis, no Rio, mas a tragédia provocada pelas chuvas não permitiu.

Encerradas as gravações das duas primeiras temporadas de “TAGEM”, a atriz aguarda o chamado para suas próximas etapas. Em meio a isso, também deve trabalhar em um novo longa-metragem.

Mudança

O SBT começou a gravar a oitava temporada do “Bake OFF Brasil: Mão na Massa”. Nadja Haddad e Beca Milano continuam no programa.

Por sua vez, Olivier Anquier foi substituído pelo também chef Giuseppe Gerundino, do “Cozinhe se Puder”.

Gravações encerradas

Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro colocaram ponto final nas gravações de mais uma temporada do reality “Canta Comigo Teen”, também realizada no complexo de estúdios da Rede TV! em Osasco. Agora fica a expectativa quanto a sua data de estreia na programação da Record.

Nos bastidores, há a expectativa para que possa entrar no ar imediatamente após a versão adulta.

Não para

A série “Tudo Igual…SQN”, já em cartaz no Disney+, não vai parar na primeira temporada. Os trabalhos da segunda já foram disparados, informa a Disney. À frente do elenco, Miá Mello, Kiko Pissolato, Gabriela Saraivah e Daniel Botelho.

De volta

No Multishow, a partir desta segunda-feira, o público poderá acompanhar os novos episódios de “Os Suburbanos”, que serão exibidos de segunda a sexta, sempre às 22h. Agora, Jefinho (Rodrigo Sant’Anna) e sua família comandam o programa de auditório “Partiu Subúrbio”, que levará os espectadores ao dia a dia da periferia.

O time

O elenco de “Os Suburbanos” também reúne Carla Cristina Cardoso (Gislene), Isabelle Marques (Pâmela), Babu Santana (Welinto), Marcello Caridade (Charles), Wagner Trindade (Sergio), Leandro Lamas (Batata) e Tadeu Mello (China). Rodrigo Sant’Anna se divide entre o programa e os novos projetos na Netflix.

Pressão

Depois de alguns tropeços, a Globo acertou sua faixa das 21h com o remake de “Pantanal”. Nem a Juma (Alanis Guillen) escapou de um merchan. É claro que todo esse cenário animador já joga uma pressão na próxima atração do horário, “Travessia”, escrita por Gloria Perez.

Streaming

Felipe Folgosi vendeu seu primeiro roteiro para a Netflix, intitulado “Rodeio Rock”. Trata-se de uma comédia romântica musical que começa a ser rodada em outubro. Folgosi também irá atuar neste trabalho, ao lado de Carla Diaz e Lucas Lucco. O ator marca presença ainda em outros dois longas: “Um Broto Legal” e “Código do Armagedom”, em breve nos cinemas.

Drama policial

Com direção de José Eduardo Belmonte, entra em cartaz no próximo dia 30 o filme policial “As Verdades”. Chama atenção o seu elenco: Lázaro Ramos, Bianca Bin, Zécarlos Machado, Edvana Carvalho, Thomás Aquino e Drica Moraes.

Sob Pressão

O ator Brenno Leone, após “Gênesis” na Record, gravou para a atual temporada de “Sob Pressão”, já disponível no Globoplay. Rodrigo é o seu personagem, filho de Marcelo (Fábio Assunção), um especialista em mergulho, que também pratica na vida real.

“Sempre pratiquei mergulho, então quando fui aprovado pra gravar a série, achei o máximo. As cenas com o Fábio Assunção, que faz meu pai, foram incríveis. Era um sonho gravar com ele…”, comenta o ator.

Bate-Rebate

Murilo Armacollo, cantor e ator, interpreta Tony Campello no longa “Um Broto Legal”, que conta a história de Celly Campello e estreia dia 16.

…Na TV, seu último trabalho foi a novela “A Dona do Pedaço”.

“Cereja do Bolo”, outro programa gastronômico do SBT, ganha nova temporada em agosto…

…Dony De Nuccio segue no comando.

Talita Younan viverá Lilian, uma professora esforçada, na série “O Jogo que Mudou a História”, produção da Globoplay…

… A personagem namora um jogador e sofre com as seguidas traições…

…Wilson Rabelo e Jonathan Azevedo também estão em “O Jogo que Mudou a História”, como pai e filho na trama.

O “Canal Livre”(Band) deste domingo, às 23h30, recebe o presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

Na quinta-feira, durante a transmissão de Brasil e Polônia pela Liga das Nações feminina, o pessoal do SporTV observou um excesso de informações na tela…

…Isso porque, certamente, não viram ainda o exagero praticado por alguns canais de jornalismo.

C’est fini

No próximo dia 9, às 13h, Gabriel Feltran e Joel Zito Araujo se encontram na sede do Cebrap, em São Paulo, para um debate sobre a série documental “PCC: Poder Secreto”, recente estreia da HBO Max.

Feltran é autor do livro “Irmãos: Uma história do PCC”, adaptado para a série. Araujo assina a direção.