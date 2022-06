Não há nenhum exagero quando aqui se fala que a gatunagem age a céu aberto e, a cada dia, aprimora ainda mais os seus mal feitos.

Olha só o caso dos canais esportivos: o tempo todo se exige deles um melhor cardápio e maior criatividade para, além da audiência, também atenderem convenientemente aos seus cofres, via publicidade, assinantes e streaming.

Porém, a pirataria no YouTube é agora mais um ou um novo adversário desleal a ser enfrentado e da maneira mais descarada e absurda. A picaretagem não se contenta mais em fornecer essas transmissões com a tela torta e pedir “ajuda” financeira pelo trabalho por PIX.

Agora, como “última novidade”, eles oferecem um “revolucionário” aplicativo com todos os canais e torneios. Custa “apenas” R$ 15. Evidente que isso é só mais uma maneira de pegar os desavisados ou os que gostam de tirar vantagem em tudo, porque a entrega nunca vai acontecer. É golpe puro!

E vale repetir que isso acontece da forma mais atrevida e acintosa. Por exemplo: quinta-feira, colocaram Palmeiras e Atlético-GO no YouTube, sinal capturado do Premiere, no padrão tela torta. Durante a exibição, ficou no ar um GC com o número do PIX e um alguém, em off, incentivando a galera a comprar o aplicativo. Como pode?

Personagem

Haviva é o nome da personagem que será vivida por Christine Fernandes na série “Reis”, na Record. Mãe de Zeruia (Juliana Boller) e Davi (Cirillo Luna).

Os trabalhos das próximas temporadas estão a todo vapor nos estúdios do Rio de Janeiro.

E o truque?

Pensei que já tinha saído de moda, mas não. Diretores de algumas TVs, principalmente os ainda mais deslumbrados com o posto, continuam com a moda do celular.

Ao saírem de suas salas ou carros, no cafezinho e até nos pátios de suas emissoras, com medo de alguém chegar, fingem que estão falando o tempo todo.

Novos tempos

Já houve momentos em que os autores de novelas entregavam o último capítulo faltando poucos dias para sua exibição. E criavam todo um suspense em cima. Mas os tempos mudaram. Alessandra Poggi, por exemplo, já entregou o episódio final de “Além da Ilusão”, da Globo, que só termina no dia 19 de agosto.

É ela

Glenda Kozlowski, da Band, será a convidada do “Programa de Todos os Programas” nesta terça-feira.

No ar, ao vivo, a partir das 18h, em todas as redes sociais do R7.

Elementos

“Estamos nos empenhando pra que seja um trabalho que fale de humanidade, ternura, amor ao próximo e à natureza…”.

Duca Rachid, sobre “Amor Perfeito”, novela que desenvolve em parceria com Júlio Fischer. Fila das 18h da Globo.

Peraí

Tem gente confundindo as coisas. Puerperal é o termo usado para definir o período pós-parto, quando o organismo da mulher volta às condições normais.

Digamos que é a quarentena. Mas não sinônimo de gravidez. Vale o toque.

Firula

O termo puerperal, usado agora por alguns repórteres, lembra o caso de um outro, que ao entrar no programa de rádio do Ricardo Boechat disse que os semáforos da avenida Paulista estavam “embandeirados”.

Ponto de interrogação no ar. Claro que, ao saber que “embandeirado” era quebrado, aí sim o nosso Boechat quase deu à luz.

Quer porque quer

Taís Araújo, no “Encontro com Fátima Bernardes”, reafirmou seu interesse de fazer um filme com as “empreguetes” de “Cheias de Charme”, dez anos depois da exibição da novela.

Disse que Isabelle Drummond, outra delas, já topou. Falta só a Leandra Leal e alguém se interessar.

Esse é número

A Globo vai levar 80 profissionais para a cobertura da Copa do Catar. Um número menor que na Rússia. Lá foram 197 pessoas, incluindo SporTV e ge.com.

O preço está assustando bastante. Muita coisa vai ser feita daqui.

Sem chance

Nos bastidores tem circulado o boato que a Band, ainda este ano, vai produzir uma novela e que os estúdios da Vera Cruz começam a ser preparados para isso.

Mentira. Uma coisa e outra.

E mais

Em se tratando de Band, esse ano de 2022 já pode ser esquecido.

Não haverá mais nenhum investimento na sua produção ou programação. Vai com o que tem.

Aniversário

Otávio Mesquita completa 63 anos nesta segunda-feira.

Para comemorar a data, o programa “Operação Mesquita”, logo mais, pelo SBT, será todo dedicado ao apresentador.

Otávio vai revirar os arquivos da emissora e relembrar um pouco de sua história na casa.

Bate – Rebate

Josimar Melo vai comandar a coluna “Sabor & Arte” na rádio Bandeirantes a partir do próximo dia 2, falando de gastronomia, life style e cultura gastronômica…

… Exibições duas vezes por dia nos programas “Jornal Gente” e “Bora Brasil”.

A Globo marcou para o final deste mês e início do próximo as gravações de “Travessia”, da Glória Perez, em Portugal. Estão previstas duas semanas de trabalho.

Tatá Werneck está gravando a nova temporada do “Lady Night”. Linn da Quebrada foi uma das suas convidadas.

Aliás, Luciana Gimenez, em temporada europeia, só volta ao Brasil no próximo dia 27…

… Além dos programas para a Rede TV!, a apresentadora ainda tem pela frente uma gravação para o “Lady Night”.

Othon Bastos e Bete Mendes estão filmando no Rio o curta-metragem “Esta Noite Seremos Felizes”, de Diogo dos Anjos.

Por sua vez, começam em agosto, no Rio Grande do Sul, as filmagens da comédia “Um dia 5 estrelas”…

… No elenco, Nany People, Evelyn Castro, Estevan Nabote, Solange Couto e Daniele Winits. A direção é de Hsu Chien.

O espetáculo “A Lista”, com Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, entra em cartaz no Teatro Vivo, em São Paulo, a partir do dia 8 de julho…

… A montagem tem dramaturgia de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva.

Vera Fischer volta ao cinema em “Quase Alguém”, filme do Daniel Ghivelder.

O experiente Marcos Lazarini integra o time de colaboradores de “Mar do Sertão”, da Globo, novela de Mário Teixeira.

C´est fini

Com o fim da “Taça da Patroa”, a Rede TV! se prepara para a exibição de mais um torneio de Free Fire. A “Corrida do Milhão” será o quarto campeonato transmitido pela emissora em parceria com a Garena.

Fases classificatória e final, respectivamente, nos próximos dias 25 e 26, e 2 de julho.