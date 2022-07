Multishow marca estreia para novo humorístico de Rodrigo Sant’Anna

O Multishow marcou para o dia 9 de agosto, às 22h, a estreia de “Plantão Sem Fim”, nova aposta do canal de humor e musicais, sob o comando de Rodrigo Sant’Anna.

Detalhe: Sant’Anna terá quatro papéis no programa.

Ele viverá a auxiliar de serviços gerais Sassá; a enfermeira Célia; o médico chefe da emergência Dr. Agildo e o segurança Moisés – todos funcionários de um hospital público do subúrbio do Rio de Janeiro, onde acontecem muitas fofocas e confusões.

Com os quatro personagens, o artista promete mostrar toda sua versatilidade.

Os vinte episódios da primeira temporada de “Plantão Sem Fim” irão ao ar de segunda a sexta-feira e ficarão disponíveis também para assinantes Globoplay + Canais.

A direção é de Marco Rodrigo e a produção de Os Suburbanos.

O humorista, além de programas para o Multishow, também continua desenvolvendo projetos para as plataformas de streaming, como Netflix.

Feiticeira

Raquel Rinaldi protagonizou cenas fortes e marcantes durante a segunda temporada da série “Reis” na Record, incluindo aí um ritual de vodu, que exigiu muita preparação nos bastidores.

Mãe de Kayla (Hylka Maria), a personagem de Rinaldi é casada com Banaá(Marcos Breda) e volta na terceira temporada.

Destaque

Ainda a propósito de “Reis”, Mariana Duarte, 12 anos, que faz a Merabe, filha do Rei Saul, está chamando atenção nas novas gravações.

Ela se preparou realizando workshops para atuação em TV e Cinema e afirma: “Estou muito feliz por fazer parte dessa superprodução”. Na fase adulta, Merabe será interpretada por Aline Fontes.

O predador

O streaming Star+ confirma para 5 de agosto a estreia de “O Predador: A Caçada”, novo filme da franquia iniciada por Arnold Schwarzenegger.

Desta vez, a história acompanha Naru (Amber Midthunder), uma mulher Comanche que decide proteger seu povo de um predador alienígena altamente evoluído.

Chegando lá

Afonso Poyart, cineasta, pretende encerrar nessa semana as filmagens de “Biônicos”, uma superprodução para a Netflix.

Bruno Gagliasso está no elenco e vive um dos principais papéis.

Craque do humor

Integrante da companhia Os Melhores do Mundo, Welder Rodrigues, é um nome para ficar de olho em “Mar do Sertão”, substituta de “Além da Ilusão”.

Apesar da grande bagagem na TV, esta será a sua primeira novela.

Personagem

Welder foi chamado para fazer um vilão cômico, Sabá Bodó, prefeito da fictícia cidade de Canta Pedra.

Na história, o personagem terá como prioridade enriquecer no cargo e se manter no poder.

Repaginado

“Sr. Brasil”, programa do Rolando Boldrin nas manhãs de domingo da TV Cultura, volta com episódios inéditos a partir de hoje e mudanças no formato. E ganha também nova abertura assinada pelo diretor de Arte da emissora, Henrique Bacana.

“A vinheta tem uma inspiração na trajetória dele que vai além da Cultura. Fui buscar referências da primeira abertura do “Som Brasil” na Globo. É uma homenagem repaginada e cheia de poesia”, declara Bacana.

Grade da Copa

“Mar do Sertão”, “Cara e Coragem” e “Travessia” são as novelas da Globo que estarão no ar durante o período da Copa.

Não serão prejudicadas pelos horários dos jogos, mas não escaparão dos tradicionais “boletins do dia”.

TV paga

No Sportv, durante a Copa, promessa de transmissão ao vivo das 6h à 0h, totalizando mais de 300 horas ao longo da competição. As partidas terão pré e pós-jogos especiais, além de programas de debate.

O “Seleção Sportv” será comandado por André Rizek e Marcelo Barreto. Igor Rodrigues e Magno Navarro estarão à frente do “Tá na Copa”.

Em estudo

Franz Vacek, superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital da Rede TV!, está avaliando a possibilidade de enviar um correspondente ao Catar.

Todas as emissoras que não têm os direitos da Copa do Mundo, até pela importância do evento, voltam suas atenções para a cobertura jornalística.

Bate-Rebate

O promotor de eventos e DJ Timotinho, sobrinho do saudoso Agnaldo Timóteo, vai lançar em 2023 um livro sobre a vida do artista.

Vários atores ainda farão participação especial em “Pantanal”…

…Aliás, o ritmo de “Pantanal” deu uma bela caída.

Sonia Abrão participa ao vivo do programa do Ratinho nesta segunda-feira.

“Vai dar Namoro/Dança Gatinho”, atrações do Rodrigo Faro nos domingos da Record, é um sucesso na internet.

Para viver um cantor em “Vai na Fé”, próxima novela das sete, José Loreto teve a vida um pouco facilitada…

…É que nos testes ele pode usar muito do “laboratório” do filme sobre Sidney Magal…

…Na história de Rosane Svartman, Loreto será filho de Renata Sorrah e meio irmão de Carolina Dieckmann.

Caio Blat vai assinar a direção de “Cacilda Becker em Cena Aberta”…

… O longa contará com a participação de Marjorie Estiano fazendo a personagem título.

JP Rufino e Drico Alves estão no elenco de “O Jogo que Mudou a História”, em breve no Globoplay.

C´est fini

Rodrigo Santoro revelou que, para dar vida ao português Fernão de Magalhães, na série “Sem Limites”, do Prime Video, eram necessárias duas ou três horas diárias de caracterização antes de começar a filmar.

Santoro é um dos brasileiros mais assediados pelo Entretenimento internacional.