Chegaram ao fim as gravações de “Cangaço Novo”, série em 8 episódios, que deve estrear no primeiro trimestre de 2023 na Amazon Prime Video. Durante sete meses, seus trabalhos aconteceram em Campina Grande e Cabaceiras, na Paraíba, e Parelhas, no Rio Grande do Norte.

“Cangaço Novo” é uma grande aposta desta plataforma de streaming e houve um cuidado todo especial na escolha de elenco. Além de atores, mais conhecidos ou locais, inteiramente identificados com a proposta da série, se priorizou a todo o momento o fator talento. Questões como número de seguidores na internet, algo que irrita profundamente a classe artística, nunca entraram em discussão durante a montagem do elenco.

A Amazon Prime Video escalou Allan Souza Lima para estrelar o programa. Com trabalhos na Globo e Record, além de produções na TV fechada, ele encara o seu primeiro grande protagonista. A série conta a história de Ubaldo, um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo sem nenhuma lembrança de sua infância. Ele descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense: Dilvânia lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido; e Dinorah é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco.

Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai, e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue. Assim, terá que enfrentar bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle.

Elenco

Com direção de Aly Muritiba e Fábio Mendonça, “Cangaço Novo” também reúne no elenco: Hermila Guedes, Thainá Duarte, Ricardo Blat, Marcélia Cartaxo, Adélio Lima, Nivaldo Nascimento, Pedro Wagner, Rodrigo García, Luiz Carlos Vasconcelos, Alice Carvalho, Ênio Cavalcante, Joálisson Cunha, Pedro Lamin, entre outros.

A produção é da O2 Filmes.

O que houve?

As novelas infantis do SBT continuam no catálogo da Netflix, mas, inexplicavelmente, nesses últimos dias deixaram de ocupar espaços no Top 10 da plataforma. Trabalhos da emissora de Silvio Santos, como “Carinha de Anjo” e “Chiquititas”, chegaram a dominar até quatro posições, desbancando vários filmes e séries. Cadê a audiência?

Cinema

Giovanna Antonelli, após “Quanto Mais Vida, Melhor!”, fará a próxima novela de Gloria Perez na Globo, “Travessia”. Só que antes, a atriz dedica-se aos trabalhos da comédia romântica “Apaixonada”, que tem lançamento nos cinemas previsto para o fim do segundo semestre.

(crédito Instagram)

Elenco

Sob a direção de Natalia Warth, “Apaixonada” também reúne no elenco Rodrigo Simas, Danton Mello, Pedroca Monteiro, Rayssa Bratillieri, Nicolas Pauls, Jonas Bloch, entre outros. O longa é baseado em “Apaixonada aos 40”, da escritora Cris Souza Fontês.

Fênix

Como é bom ver o nosso cinema se reerguendo, depois de todas as dificuldades provocadas pela Ancine e, principalmente, pela pandemia da Covid-19. Os filmes representam um importante mercado de trabalho e passaram a contar também com o apoio das plataformas de streaming.

Exemplo

Só como um exemplo da importância do mercado de filmes, a comédia romântica “Procura-se um marido”, protagonizada por Camila Queiroz e Klebber Toledo, com trabalhos já encerrados, movimentou mais de 100 profissionais. O longa deve estrear ainda este ano na HBO Max.

Muitos convites

É impressionante a quantidade de convites de trabalho recebidos por Antonio Fagundes após sua saída da Globo. O ator, em setembro, estará na tela da TV Cultura, ao lado de um grande elenco, vivendo Dom João VI na série sobre os 200 anos da Proclamação da Independência brasileira. Em seguida, fará um poderoso empresário em “Segundas Intenções”, na HBO Max. E, se tudo der certo, Fagundes também irá para a Netflix participar de um filme.

Dois tempos

A música acompanha Lúcio Mauro Filho em diferentes momentos na TV e no streaming. O ator, líder da banda do programa “Caldeirão com Mion”, vive um produtor musical nas gravações de “O Jogo Que Mudou a História”, ainda sem data de estreia no Globoplay.

Faz falta

A Globo tem ao menos dois lançamentos – Julia Byrro (Verdades Secretas) e Leticia Salles (Pantanal)– aguardando vaga nas próximas produções. O curioso é que no campo masculino, há tempos, não se tem notícia de “caras novas”. Normalmente, os nomes surgiam na extinta “Malhação”.

Condição

O SBT está avaliando uma série de novidades para o segundo semestre. Isto é fato.

Mas, o detalhe: para entrar em exibição, o produto deverá estar vendido.

Acelerado

A série “Todas as Garotas em Mim”, novidade da Record para junho, está com seus processos de gravação e edição bem adiantados. No comando dos trabalhos, os experientes diretores Rudi Lagemann e Ajax Camacho.

(Mharessa Fernanda, protagonista de “Todas as Garotas em Mim”/Instagram)

Bate – Rebate

O espetáculo “Terremotos”, com Paloma Bernardi, Fernando Pavão e grande elenco, superou a marca de 10 mil espectadores no Sesi-SP.

“Mar do Sertão”, próxima novela das seis, tem encontrado muitas dificuldades para fechar o elenco…

…E isso porque é a próxima do horário!…

…Recentemente, Sérgio Guizé foi anunciado como protagonista…

…E a jovem Isadora Cruz, dona do principal papel feminino, continua fazendo um trabalho de preparação…

…Tudo indica que vai “sobrar” para a equipe de “Além da ilusão”.

Record está com chamadas no ar destacando a volta de “Amor Sem Igual”, a partir do dia 17, às 21h45…

…Day Mesquita e Rafael Sardão são os protagonistas.

O “BBB22” foi em frente, mas, para o pessoal que não engoliu a vitória de Arthur Aguiar, ele ainda está “no ar”…

…Não conseguem desligar ou aceitar. Triste.

O “Power Couple” vai entrar em sua segunda semana de exibição na Record…

…Só que agora com a temida “DR”.

C´est fini

A Band, que até pouco tempo não tinha nenhum, passará a contar com dois programas de humor na sua grade. O “Perrengue” já alcança bons resultados nas noites de domingo. E, muito em breve, nas noites de sábado, vai estrear o “Nóis na Firma”, comandado por Moacyr Franco, Marcelo Médici, Gorete Milagres e Café com Bobagem.