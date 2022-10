Nas vésperas de completar um ano da morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai divulgar, nesta sexta-feira (4), em coletiva de imprensa, os trabalhos investigativos sobre o acidente aéreo.

Marília morreu no dia 5 de novembro do ano passado após queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira na Serra de Piedade de Caratinga, no região do Vale do Rio Doce.

A aeronave, que levava a cantora, seu assessor, o tio que a acompanhava nos shows, além de piloto e co-piloto, atingiu fios de alta tensão antes de cair. Não houve sobreviventes. Ela tinha show marcado em Caratinga e em Ouro Branco.

O avião, de prefixo PT-ONJ, pertencia à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia com capacidade para seis passageiros.

Fonte: Itatiaia