Nesta terça, direto do Museu do Futebol, a Record vai disparar os trabalhos do Paulistão 2023, com o sorteio da sua 135ª edição.

A partir das 12h15, transmissão no R7 e YouTube com Lucas Pereira, Cosme Rimoli e Camila Julliotti, inclusive destacando momentos mais importantes da competição deste ano, que teve o Palmeiras como campeão.

Na TV, entradas ao vivo durante a exibição do “Balanço Geral”, com Reinaldo Gottino. A cerimônia contará com a participação dos ex-jogadores Vampeta, Zé Roberto, Amoroso e Ricardo Oliveira, representando Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, clubes que serão cabeças-de-chave.

Um dos principais destaques será o retorno da Portuguesa de Desportos, a Lusa, rebaixada em 2015, que vai disputar o título ao lado de Água Santa, Botafogo-RP, Bragantino, Corinthians, Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol, Palmeiras, Santo André, Santos, São Bento, São Bernardo e São Paulo.

TV Tudo

Vale destacar

Na TV paga, o Paulista 2023 também terá transmissão da Warner Bros. Discovery, pelo canal TNT.

Além das plataformas de streaming, HBO Max e Estádio TNT Sports.

Futuro (1)

Há uma expectativa em torno do que poderá acontecer com a TV Cultura, após a eleição de Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo.

A princípio nada. A Fundação Padre Anchieta, gestora das suas emissoras de rádio e TV, tem como presidente José Roberto Maluf, reeleito por mais três anos em abril passado.

Futuro (2)

O mesmo não se pode afirmar da TV Brasil, que é uma televisão pública do Poder Executivo Brasileiro.

É de se esperar que mudanças venham a acontecer a partir do começo do próximo ano.

Calma nessa hora

A ordem, agora, é também não trocar os pés pelas mãos, ou vice-versa.

Na noite de domingo, após a proclamação dos resultados, já começaram a circular as mais diferentes e absurdas especulações. Não é por aí.

Cada uma

A Transamérica Curitiba transmitiu a final Flamengo e Athletico-PR, sábado, em Guayaquil, com o narrador Roberto Dellazari e o repórter Edilson de Souza.

O comentarista, Fernando Gomes, é que não foi. Nem sei se chegou lá até agora.

O que aconteceu

Foi comprada para o Fernando Gomes a passagem de um voo que não existia. É de se imaginar a situação dele no aeroporto.

Resultado: fez o jogo de Curitiba mesmo. Fernando que será um dos comentaristas da Transamérica na Copa do Mundo.

Tá na pista

Arthur Aguiar, campeão do “BBB”, marca presença no “Faustão na Band” desta quinta-feira, ao lado de Solange Frazão.

Quadro: “Na Pista do Sucesso”, que recebe Diogo Nogueira, Tetê Espíndola, Companhia do Pagode e MC Hariel.

Despedida

Nilton Bicudo grava nesta semana as últimas cenas do Raulzito para a novela “Todas as Flores”.

A sua saída e o destino do personagem foram acertados desde o começo da trama.

Voltas da vida

Com a partida de Raulzito, consequentemente, Mauritânia, vivida por Thalita Carauta, irá passar por uma virada na vida.

A ex-atriz pornô ficará milionária.

Cenário atual

Na sede da Band no Morumbi, enveloparam o estúdio que pertenceu ao BandSports com a promessa de que seria um novo espaço para o BandNewsTV. Uma área auxiliar para gravações de programas, entrevistas e afins.

Porém, o que se percebe, hoje, é que o local virou um amontoado de coisas, de móveis, cadeiras, pufs…, que serviram para os debates e outras ações da empresa. Tudo lá, empilhado…

Aí sim

Em compensação, o novo estúdio da Band FM passa pelos últimos retoques e está “um capricho”. Supermoderno.

O espaço deve receber inclusive presença de público.

É ele

Hoje, no “Programa de Todos os Programas”, a presença de Zeca Camargo para falar de tudo um pouco, especialmente das suas atuais atividades.

Ao vivo, 18h, nas redes sociais do R7, Facebook, YouTube e companhia bela.

Bate – Rebate

· A Globo ainda não confirma, mas o próximo “BBB” poderá, sim, ter a volta da plateia nas noites de eliminação.

· São muitos os pedidos, nas redes sociais da Glória Perez, para sumir com a personagem da Cassia Kis em “Travessia”…

· … Não é por aí. O bom senso recomenda não misturar as coisas…

· … E a Cassia, se nada se alterar tão bruscamente, ainda terá pela frente a terceira temporada de “Desalma”.

· O canal TNT vai transmitir o Grammy Latino, dia 17, a partir das 22h, com Dane Taranha e Phelipe Cruz…

· … “Envolver”, da cantora Anitta, foi indicado a uma das principais categorias, a de “Gravação do Ano”, além de “Melhor Interpretação Reggaeton”.

· Globoplay marcou para o próximo dia 18 a estreia de “Encantados”.

· Foi concluída a primeira etapa de filmagens da comédia romântica “Alegria do Amor”, sob direção de Márcia Paraíso e locações no Ceará…

· … Santa Catarina e São Paulo serão as próximas paradas. Renata Gaspar e Wallie Ruy estão no elenco.

· Roberto Birindelli, profeta Samuel, encerrou participação nas gravações da série “Reis”.

C´est fini

Ana Beatriz Nogueira testou positivo para a Covid-19 e precisou dar uma pausa no teatro, em São Paulo, com o espetáculo “Tudo Que Eu Queria Te Dizer”. Ela também integra o elenco da novela “Todas as Flores”.