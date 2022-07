Aqui, mais de uma vez, já foram contadas coisas do novo estúdio que o SBT está construindo, aquele que será o maior e mais moderno de todos no complexo da Anhanguera.

Também foi falado do enorme segredo que existe em torno deste projeto. Ninguém, a não ser as pessoas diretamente envolvidas, está autorizado a chegar perto da obra. Proibição que se estende até para alguns dos funcionários mais graduados. Todos curiosos em conhecer.

E a informação é que, lá dentro, está tudo na velocidade do vento a favor. Prazos sendo cumpridos e entrega prevista ainda para este ano.

Mexendo aqui e ali, fuçando mesmo, querendo descobrir pelo menos uma das coisinhas previstas para o lugar, foi possível chegar ao “Hotel das Celebridades”.

Trata-se de um formato do executivo Diego Guebel, sucesso na Argentina como “El Hotel de los Famosos”, um reality show que mistura tudo que é possível misturar entre “Big Brother”, “A Fazenda”, “Power Couple” e outros do gênero. Dá pra imaginar?

Evidente que, entre “nada consta” ou “não é bem assim”, ainda não há uma confirmação oficial. Faz parte. É o que reza a cartilha. Mas, entre nós, pode ter certeza que é bem por aí.

Tatá em ação

“Cara e Coragem”, novela das sete da Globo, terá nesta sexta-feira a participação especial de Tatá Werneck.

Na trama, ela será a estrela de uma campanha comercial para a TV e Pat (Paolla Oliveira) é contratada para ser a dublê da apresentadora nas cenas de ação.

Nome à figura

Na nota da HBO Max, publicada ontem, foi citado o nome do executivo Tomas Yankelevich, como novo responsável por toda a operação na América Latina.

O sobrenome não soou estranho.

Vai daí que…

Pesquisa vai, pesquisa vem, o Tomas vem a ser filho de Cris Morena, considerada uma das maiores autoras de novelas de toda a América do Sul.

É só puxar a ficha e ver. E o pai dele, Gustavo, está para a televisão da Argentina como o Boni aqui no Brasil.

Detalhezinho

Cris Morena tem uma longa folha de serviços prestados na dramaturgia.

“Floribella”, por exemplo, foi um dos seus maiores sucessos.

Parceria

Homero Salles e Júlio Francfort se juntaram, profissionalmente claro, para lançar o “TV Talks 2022”.

Um curso gratuito e on-line, troca de informações e experiências, sobre como fazer televisão. Os interessados têm que se cadastrar no Linkedin.

Nova rotina

Ao contrário do que aconteceu por muitos anos, o telespectador agora está se acostumando a não encontrar mais Silvio Santos no seu programa dos domingos.

No próximo também será assim: apresentação de Patrícia Abravanel.

E com direito…

Em postagem no Instagram, Patrícia mostrou fotos e vídeo da visita que recebeu da mãe, Iris Abravanel, no palco do programa.

Perguntando pelo pai, soube que “ele está ótimo”.

Humor

“Nóis na Firma”, novo humorístico da Band com Moacyr Franco para as noites de sábado, ainda não tem uma data oficial de estreia. Nas chamadas da programação ainda consta o sinistro “vem aí”.

Mas, entre os otimistas, acredita-se que o lançamento será em agosto.

Suspense

Uma parceria do Globoplay com a RTP, “Codex 632”, série inspirada no best-seller de José Rodrigues dos Santos, disparou os seus trabalhos em Lisboa.

Protagonizada por Deborah Secco e o português Paulo Pires, também reúne vários atores locais, como Ana Sofia Martins, Leonor Belo, José Mata e Miguel Nunes, além de Alexandre Borges e Betty Faria.

Primeira de tantas

Larissa Manoela encerrou os trabalhos de “Além da Ilusão”, sua primeira novela na Globo, já como protagonista.

Acabou uma e logo deve aparecer em outra, porque tem contrato fixo, um dos poucos de longa duração.

Está poderosa

Em se tratando de Larissa Manoela, na Globo há o reconhecimento que ela tem potencial, é um nome que vende.

E outro detalhe, o seu profissionalismo. Foi um exemplo, em horário e texto decorado, em “Além da Ilusão”.

Streaming

Jeniffer Dias é uma das atrações do filme “Barba, Cabelo & Bigode”, que estreia nesta quinta-feira na Netflix.

E ela também vai aparecer na série musical “Rensga Hits”, a partir do dia 4, no Globoplay.

Bate – Rebate

Teve erro e por aqui vão as nossas desculpas: o editor Luiz Calvozo cuida do “SBT Sports”…

… E não do “SBT Brasil”, que já tem o Fernando Galvão responsável por isso.

Do SBT ainda, foi cancelado o convite para o almoço do “Bake Off Brasil”, no dia 1º…

… A informação é que surgiu “uma gravação extraordinária” para o elenco. Cola?

A TV Cultura, domingo a partir das 15h30, estreia o documentário “Rios Voadores”, em uma parceria com a Grifa Filmes, ZED e Arte France…

… E que foi premiado no Deauville Green Awards e Silbersalz Festival…

… O filme fala sobre os “rios voadores”, que têm origem na floresta amazônica, atravessam a América do Sul e transportam mais água do que o maior rio do mundo, o Amazonas.

Marcos Breda, Banaá em “Reis”, já concluiu participação na terceira temporada, que começa dia 10 de agosto.

Vencedora do “Power Couple 3” na Record, a modelo Tati Minerato e o ex-jogador Negrete estarão sábado, às 23h10, em “O Céu é o Limite”, da Rede TV!.

A Disney promove a segunda edição do “Evento Viva Mais Saudável”, em parceria com a rádio Disney…

… A ação aberta ao público acontece neste próximo domingo, no Shopping Cidade São Paulo, na Paulista, a partir das 11h.

C´est fini

O “Domingo Espetacular” da Record, em sua edição deste fim de semana, terá Alexandre Pires e Seu Jorge entre as atrações.

Apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.