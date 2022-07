O América dá início nesta quinta-feira (28) ao sonho de chegar a mais uma semifinal da Copa do Brasil. O adversário é o São Paulo, às 20h, no Morumbi. A partida de volta será no dia 18/08, em Belo Horizonte. Quem avançar encara Athletico ou Flamengo. Os times que chegarem às semifinais vão receber uma cota de R$ 8 milhões.O América, que veio da Copa Libertadores, já faturou até agora R$ 8,8 milhões

Na partida pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, o América fez um bom jogo, criou chances, mas saiu derrotado do Morumbi por 1 x 0. O atacante Felipe Azevedo despistou e não quis dizer qual deve ser a estratégia para conseguir um bom resultado dessa vez.“No primeiro turno a gente fez um bom jogo aqui no Morumbi, tivemos as melhores oportunidades do jogo e não conseguimos vencer .É buscar esse equilíbrio para poder fazer os gols, segurar o resultado. A estratégia quem vai definir é o Mancini, qual a opção de jogo’’.

O jogador, autor do gol da vitória do último domingo, contra o Atlético-GO, afirma que todos sabem da importância de conseguir um empate ou vitória diante do tricolor paulista. “A gente vai buscar o resultado, vai buscar uma vantagem porque a gente sabe que é importante pro segundo jogo, faz toda diferença pra buscar uma classificação; então a ideia é sempre essa, fazer um primeiro jogo forte, intenso, pra conseguir um resultado pra levar uma situação melhor pro segundo jogo”

O adversário entra em campo pressionado pois não vence há 5 jogos. Nas duas últimas vezes que jogou em casa, o São Paulo deixou a vitória escapar: 2 x 2 contra o Fluminense e 3 x 3 contra o Goiás. Felipe Azevedo elogia o elenco do tricolor paulista, mas garante que o Coelho pode tentar se aproveitar dessa fase turbulenta do rival.

“Independente do que o São Paulo vem passando, a gente tem que pensar no nosso jogo, a forma como nós vamos entrar em campo é que vai determinar o nosso resultado. A gente sabe como é difícil jogar pressionado em casa, acontece com a gente também lá em BH, mas nós sabemos que futebol é complicado, temos que entrar em campo ligado para que a gente possa ter algum tipo de vantagem devido ao momento que eles vêm passando’’, concluiu.

Fonte: Hoje em Dia