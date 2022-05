O Star+, serviço de streaming da Disney, trabalha com a data de 7 de setembro para a estreia de “O Rei da TV”, a série que vai contar a vida de Silvio Santos. A produção passará pela infância do comunicador, quando era um ambicioso vendedor nas ruas do Rio de Janeiro, mostrando as várias fases de sua carreira até se tornar um dos principais empresários da televisão brasileira.

Mariano Mattos e José Rubens Chacha interpretarão SS na atração. Leona Cavalli dará vida a Iris Abravanel, enquanto Elisa Romero fará Daniela Beyruti.

Também estão no elenco Larissa Nunes, André Abujamra, Ary França, Bárbara Maia, Caca Carvalho, Cássia Damasceno, Celso Frateschi, Claudio Marcio, Emilio de Mello, Erom Cordeiro, Giselle Itié, João Campos, Leandro Ramos, Maria Manoella, Paulo Nigro e Roberta Gualda.

A produtora Gullane Entretenimento assina este trabalho, finalizado já há algum tempo e que também tem a missão de dar uma turbinada no Star+. O serviço vai completar um ano no Brasil em 31 de agosto.

Noticiário quente

Amanhã, às 21h30, a Rede TV! apresenta o repaginado “TV Fama”, com Flávia Noronha e Nelson Rubens novamente à frente do programa. Entre as propostas, movimentar repórteres, ao vivo, daqui e do exterior com as principais notícias das celebridades.

Rumores

Há um comentário muito forte nos bastidores das emissoras abertas sobre a possibilidade de a Floresta, produtora da Sony, partir para a realização de novelas. A empresa fechou duas grandes parcerias com a TV Globo no segmento de séries – “Passaporte para a liberdade” e “Rio Connection (ainda inédito)”. Outros projetos estão em discussão.

Caminhando

Enquanto isso, a Floresta/Sony continua trabalhando no projeto de levar ao ar o remake de “Dona Beija”, sucesso da extinta TV Manchete protagonizado por Maitê Proença. O caminho é a HBO Max. A nova versão é assinada pelo autor português ganhador do Emmy António Barreira e pela roteirista Renata Jhin, filha da também autora Elizabeth Jhin.

TV pode esperar

A cantora Sandy já tem fechada uma programação de shows entre agosto e novembro em várias cidades do País. Televisão e streaming, por enquanto, estão fora de seus panos.

Capitão do penta

O ex-jogador Cafu, a exemplo de Paulo Nunes, Grafite e tantos outros ex-craques, também ataca de ator na série “O jogo que mudou a história”. A estreia na Globoplay está prevista para 2023.

Lançamento

Luan Argollo será uma das novidades da série “Todas as Garotas em Mim”, estreia da Record no próximo dia 7. Ele fará o Plínio, um dos rapazes populares da turma. Luan começou na carreira artística ao acaso, aos 18 anos, fazendo figuração na série “Juacas”, da Disney, até que se mudou para o Rio para se dedicar às artes.

Travado

Já faz um tempo que Fernanda Paes Leme, Gkay, Thati Lopes, Silveiro Pereira, Raphael Logan, entre outros, gravaram uma série para a Netflix. Comédia sobre a história de três famílias envolvidas em um misterioso assassinato que ocorre em um casarão. Porém ninguém sabe explicar a demora nesse lançamento.

Teatro

Luís Fernando Guimarães, longe da TV desde “O Tempo Não Para”(2018), se prepara para um novo trabalho no teatro. O espetáculo é “Ponto a ponto – 4000 milhas”, com direção de Gustavo Barchilon.

Cinema

Juan Paiva, destaque em “Um Lugar ao Sol”, vai para o sexto trabalho no cinema. Ao lado de Babu Santana, Micael, Cintia Rosa e Jonathan Haagensen, ele marcará presença em “A festa de Léo”, produção do Grupo Nós do Morro com a Globo Filmes.

Já pensou?

E se a Madeleine, nessa nova versão de “Pantanal”, voltasse no encerramento da história…como Velha do Rio?

Oficialmente, porém, não tem mais nada marcado para Karine Teles na história.

Isolados

O elenco de “Mar do Sertão”, próxima novela das seis, embarca para cidades do Nordeste. Serão duas ou três semanas de gravações especiais para os primeiros capítulos. No elenco, nomes como Débora Bloch, Enrique Diaz, Ana Miranda, José de Abreu, Caio Blat, Renato Góes, Sérgio Guizé e Isadora Cruz. Segundo se informa, em algumas locações escolhidas, não haverá sequer acesso à internet.

Bate-Rebate

O “Canal Livre” deste domingo na Band discute o cenário eleitoral, as articulações entre os partidos e os temas que devem dominar a campanha…

… O programa recebe os cientistas políticos Fernando Schüler e Deysi Cioccari. Apresentação de Rodolfo Schneider e participação de Fernando Mitre.

Irandhir Santos tomou conta da primeira fase de “Pantanal”…

…E na segunda, também não decepciona. É um craque.

“Estômago”, filme de 2007, com Babu Santana, Carlo Briani, Fabiula Nascimento e João Miguel, ganha agora uma sequência…

“Estômago 2” também terá a direção de Marcos Jorge.

“Natureza Morta” é o título da série, com gravações em São Paulo, que reúne no elenco Erom Cordeiro, Natália Lage, Carol Castro e Maureen Miranda…

…Muito provavelmente, após a conclusão de “Pantanal”, haverá novos anúncios de baixas na Globo…

…Também é importante lembrar que muitos do elenco estão trabalhando no esquema de contrato por obra…

…As gravações no Mato Grosso do Sul caminham para o encerramento…

… A propósito de “Pantanal”, Letícia Sales furou a fila e já foi confirmada em “Vai na Fé”, novela na fila das 19h da Globo…

…Julia Byrro, por exemplo, lançada em “Verdades Secretas 2”, ainda aguarda novas oportunidades.

C´est fini

Como já é sabido, a Globo vai voltar a transmitir a Copa Libertadores – período 2023 a 2026, em um acordo bem mais vantajoso para a Conmebol, inclusive comercialmente, com exposição de marcas. E é natural também aguardar mudanças na programação durante o período de jogos. Alguns realities, por exemplo, terão que brigar por espaço.