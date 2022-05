Após ficar sem uma vaga na Sul-Americana, o América volta as atenções para o Brasileirão. O time mineiro terá um duelo complicado contra o Corinthians, líder da competição, com 14 pontos ganhos em sete jogos. O Coelho é o nono, com dez pontos. Corinthians e América se enfrentam neste domingo, às 18h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileiro.

O time mineiro vai até São Paulo com o objetivo de voltar a vencer na Série A. O Coelho não vence há duas rodadas, teve uma derrota para o Coritiba por 1 a 0 e o empate em 1 a 1 com o Botafogo. A última vitória do Alviverde foi em cima do rival Atlético, por 2 a 1, na quinta rodada.

Provável escalação do América:

O América está com vários desfalques para enfrentar o Corinthians. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Everaldo, Pedrinho, Paulinho Boia, Wellington Paulista, Juninho, Danilo Avelar, Germán Conti e Índio Ramírez, todos no departamento médico. Além deles, Jori, Berrío e Edu estão há ainda mais tempo no DM.

Dessa forma, a provável escalação do América tem Jaílson; Patric, Éder, Lucas Kal (Luan Patrick) e Marlon; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Alê; Pedrinho, Henrique Almeida e Felipe Azevedo.

Provável escalação do Corinthians:

O Corinthians tem três dúvidas para o duelo com o Coelho. Jô entrou no último jogo, contra o Always Ready, pela Libertadores, mas ficou apenas 23 minutos em campo. Ele saiu com dores no tornozelo esquerdo e será avaliado pelo departamento médico. Outra incerteza é quanto ao goleiro Cássio. Ele foi relacionado, mas sentiu um incômodo e não foi nem para o banco.

Quem também é dúvida para o técnico Vítor Pereira, é o lateral-direito Fagner. O jogador torceu o tornozelo contra o Deportivo Cali, pela Libertadores, no dia 4 de maio, e desfalca o time há seis partidas. Ele era esperado na última quinta, mas ainda não voltou. Após cumprirem suspensão, Raul Gustavo, Cantillo e o técnico Vítor Pereira retornam ao time.

O provável time do Corinthians tem Ivan (Cássio), Gustavo Mantuan, Robson Bambu, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Júnior Moraes.

Arbitragem: