Dois apostadores de Formiga foram contemplados no sorteio do Centro Oeste Cap, deste domingo (29).

Um morador do bairro Jardim Alvorada ganhou o prêmio de R$ 5 mil. Outras duas premiações, no mesmo valor, foram para os apostadores das cidades de Divinópolis e Itaúna

Outro apostador do bairro Nossa Senhora de Lourdes foi contemplado com R$ 1.000. O bilhete premiado foi adquirido na Mercearia do Altamiro

Ao todo, dez premiações do ‘Giro da Sorte 10’, no valor de R$1.000, foram distribuídas entre os ganhadores da região.

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro tentar a sorte e obter um dinheiro extra.