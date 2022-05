De acordo com a Polícia Militar, pai e filho que moram em um sítio no bairro Campinho foram abordados por duas pessoas por volta de 20h, que anunciaram o assalto.

Os criminosos obrigaram as vítimas a desbloquearem o celular e a fazer uma transação bancária por PIX. Além disso, eles também levaram os documentos pessoais das vítimas e cheques. A polícia não informou os valores que foram roubados.

Após os roubos, os criminosos levaram as vítimas para o meio do cafezal e as amarraram em meio aos pés de café. Depois disso, os assaltantes fugiram em uma Fiat Toro das vítimas.