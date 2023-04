Fim da novela. Depois da mediação do Governo de Minas Gerais, Cruzeiro e Minas Arena chegaram a um acordo nesta sexta-feira (28). Desta forma, o clube celeste voltará a mandar seus jogos no Mineirão a partir de maio. As informações são da Itatiaia.

O primeiro compromisso da Raposa no Gigante da Pampulha, inclusive, já tem data marcada: será em 10 de maio, contra o Fluminense, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, as negociações apontavam para um acordo de três anos. No entanto, as partes optaram por assinar um contrato válido até o fim desta temporada. As condições para os próximos dois anos estão alinhadas, conforme informado à reportagem.

Negociação destravada

O que travava o acerto entre as partes eram detalhes comerciais relacionados. Segundo apuração da Itatiaia, as discordâncias estavam relacionadas ao pedido do Cruzeiro sobre compartilhamento de receitas na venda nos bares, estacionamento, camarotes, além da parte que cabe ao clube da venda de ingressos.

A Minas Arena discordava de alguns pedidos do clube celeste e não aceitava compartilhar determinadas receitas. Ambas as partes abriram mão de alguns pedidos para que pudessem chegar a um denominador comum.

Em entrevista no Sports Summit, evento relacionado à gestão do futebol, em São Paulo, Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro falou sobre o tema, na quarta-feira (26). Ele revelou que ainda faltam alguns detalhes para o fechamento do contrato.

“De 0 a 10, eu vou no 7 (chance de acordo). Falta pouco, são alguns pontos. Está bem próximo. Temos nova reunião amanhã (quinta-feira), para tentar encurtar essas distâncias. Tenho convicção de que o desfecho vai ser positivo”, disse Lima.

O imbróglio Cruzeiro e Mineirão

Mais de quatro meses depois do início do imbróglio, a situação entre Cruzeiro e Mineirão foi destravada. É que Ronaldo afirmou, em janeiro de 2023, que o clube celeste não mandaria suas partidas no estádio nesta temporada.

Naquela oportunidade, o Fenômeno garantiu que havia rompido relações com a Minas Arena, concessionária que administra o Gigante da Pampulha.

“Esse ano damos como rompida nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão neste ano. Eu acho que é um problema importante que o Governo de Minas Gerais precisará resolver”, disse o Fenômeno.

“A gente entende que poderiam (Minas Arena) facilitar muito mais coisas, mas dei voto de confiança, principalmente, ao Gabriel (Lima) e ao Enrico (Ambrogini) para que tocassem essa relação com a Minas Arena”, revelou o Fenômeno, em janeiro, numa live em seu canal na Twitch.

Mediação do Governo de Minas

Foi necessária uma mediação do Governo de Minas Gerais, por parte da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, para destravar as conversas entre Cruzeiro e Minas Arena. As negociações entre as partes acontecem desde o mês de março.

Na última semana, ocorreu a primeira reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer (CECL), na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas Gerais. Nesse encontro, ficou instituído o prazo de 28 de abril para que as partes pudessem encerrar o conflito que afastava o Cruzeiro do Mineirão.

Em um primeiro momento, informações davam conta de que a negociação pudesse se estender até a próxima semana. Entretanto, o acerto foi firmado na tarde desta sexta (28).

“Depois de um trabalho exaustivo e bastante colaborativo, chegamos a um entendimento. Capitaneado pelo Estado, em uma mesa de mediação entre Minas Arena e Cruzeiro, anunciamos que o Mineirão volta a ser a casa de futebol. O Cruzeiro vai mandar seus jogos no estádio. Fechamos esse entendimento”, disse o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno.

Zema confirma

Por meio do Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou o acordo com o Cruzeiro para o retorno dos jogos ao Mineirão.

“O Mineirão continuará sendo o palco do futebol mineiro. Ele foi construído há 58 anos com esse objetivo e os jogos no Gigante da Pampulha estão garantidos. A união do Governo de Minas, clubes e concessionária resultou na volta das partidas ao gramado a partir de maio”, disse.

