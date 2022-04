A atual novela das seis, “Além da Ilusão”, protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti, ficará no ar até o dia 19 de agosto totalizando 167 capítulos. No dia 22 do mesmo mês irá estrear “Mar do Sertão”, escrita por Mário Teixeira e agora sob a direção de Allan Fiterman, substituto de Vinicius Coimbra, demitido após denúncias de atos racistas.

A Globo informa que as gravações de “Mar do Sertão” ainda não começaram. Porém, segundo se comenta nos seus bastidores, o elenco está praticamente fechado e terá em Romulo Estrela, Renato Góes e Isadora Cruz alguns dos seus nomes principais.

Inicialmente, a novela era tratada como uma “superprodução para o horário das 18h”, algo na altura de “Pantanal”. No entanto, resta saber se o projeto, mesmo depois dessa mudança de direção e os seguidos atrasos nas gravações, irá se sustentar como a princípio foi imaginado.

Nesta próxima novela das seis, o personagem do Romulo Estrela, casado com Candoca, Isadora Cruz, é dado como morto, mas, ao reaparecer, encontra a mulher amada casada com outro (Góes).

A trama se passará numa cidade fictícia, entre Bahia, Minas Gerais e Goiás e o elenco será majoritariamente regional.

Próxima das 19h

Em “Cara e Coragem”, na Globo, Paolla Oliveira fará a Pat, descrita como racional, pé no chão, divertida e corajosa. Casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), ela tem uma paixão secreta pelo amigo Moa (Marcelo Serrado), sua dupla como dublê de ação e que também se tornará seu sócio na futura Coragem.com. Estreia em maio.

Das antigas

Rafael Cortez gravou, nesta semana, dois especiais do “Matéria Prima”, seu programa nos sábados da TV Cultura.

Um com Felipe Andreoli e outro com Monica Iozzi, velhos companheiros do “CQC”, na Band.

Estaca zero

Sobre a dramaturgia da Band, vale esclarecer que nada, ainda, saiu do lugar.

Para não afirmar que não existe nada, dois projetos foram entregues pela Diosual, entenda-se Alexandre Avancini e Guto Colunga, mas que dependem de aprovações e questões orçamentárias.

Um pelo outro

Com o “BBB” embicando na reta final, o “Mais Você” não mais contará como este importante apoio de audiência.

A expectativa é que, no decorrer dos próximos tempos, já aconteça uma maior adaptação e rendimento do “suposto filho do Louro José”.

Além do primeiro

Além de “Segundas Intenções”, com produção em curso e presenças de Camila Pitanga e Antônio Fagundes, entre outros, a HBO Max tem outros projetos de telessérie encaminhados.

Alguns já aprovados.

Empolgada

Após dezenas de trabalhos na Globo, Silvia Pfeifer, que atuou em “Topíssima”, chega à sua segunda produção na Record, a série “Reis”. Vive Anainér, rainha dos filisteus. Silvia não esconde que está muito feliz com a personagem.

C´est fini

Os roteiristas Tarcísio Lara Puiati e Bibi Da Pieve estão com projeto na fila das 18h da Globo.

A sinopse foi bem recebida pela casa e a dupla já entregou o primeiro bloco de capítulos.