O “The Voice Brasil” agora é com ela: Fátima Bernardes. A partir do próximo dia 15, após a novela “Travessia”, começa a décima primeira temporada do programa, sob o seu comando e como outro “case de sucesso”, na mudança do jornalismo para o entretenimento.

Porém, em relação ao formato, além da forte presença da Fátima, é de se esperar que a Globo tenha, nos limites do permitido, reservado alguma outra surpresa para o telespectador. Natural, até pelo tempo em que se encontra no ar, um certo desgaste da fórmula. Não dá mais, por exemplo, para ficar naquela mesmice de sempre, principalmente no momento em que o candidato se depara com os técnicos. “Qual o seu nome?, De onde você vem?, Quantos anos você tem?…”. É preciso mudar um pouco o repertório.

Nas chamadas em cartaz já foi possível constatar o interesse em provocar o público e não deve parar por aí.

Por outro lado, o “The Voice Brasil” surge, também, como novo desafio para Fátima.

Ela, que possui toda uma história no jornalismo, como repórter da casa e âncora do “Jornal Nacional” por 13 anos, além de outros 10 à frente do “Encontro”, e agora vai para o seu primeiro reality show.

Com exibição às terças e quintas, a temporada só terminará em 29 de dezembro. No time de técnicos, Iza, Lulu Santos, Michel Teló e Gaby Amarantos. A atriz Thais Fersoza, mulher de Teló, fará os bastidores do programa.

TV Tudo

Segura um pouco

Nesta semana, em que será gravada a sua tradicional vinheta de fim de ano, a orientação da Globo para os atores e apresentadores convidados é para que não haja nenhum tipo de manifestação política. Está terminantemente “proibido”. A direção promete ficar bem atenta.

Disputa

Cynthia Martins e Pablo Ribeiro, Catia Fonseca e Alex Sampaio, e Fernando Fernandes e João Paulo Cappellanes gravaram uma edição especial do “1001 Perguntas”, programa do Zeca Camargo.

A Band exibe em 23 de dezembro.

Fôlego

A fraca repercussão da segunda temporada de “Arcanjo Renegado” no Globoplay acendeu a luz para a necessidade de um roteiro mais criativo para a sequência da produção, já anunciada por seus realizadores. Marcello Melo Jr. foi uma boa escolha para liderar o elenco. Mas apenas isso não basta.

E a agilidade?

A Conmebol divulgou que, a partir de 2023, todas as fases da Copa Libertadores e da Sul-Americana terão presença do VAR – árbitro de vídeo.

Até então, o recurso só entrava em cena a partir das fases eliminatórias, das oitavas de final em diante. Agora, até mesmo as fases pré-eliminatórias contarão com o auxílio do VAR.

Portanto, só resta torcer para que exista mais agilidade no serviço.

Missão cumprida

A série “Bugados”, transmitida pelo Gloob desde outubro de 2019 e com quatro temporadas já exibidas, vai deixar o ar.

A informação foi confirmada pela assessoria do canal.

Explicação

De acordo com o Gloob, não se trata de um cancelamento:

“A série foi desenvolvida para um arco narrativo de 6 temporadas, então chegamos ao fim dessa história. No momento, temos duas ótimas temporadas (5 e 6) já gravadas, em pós-produção, para serem exibidas conforme a programação do canal. Para o futuro, prevemos ainda muitas atividades com o elenco de Bugados.”

Próxima parada

André Di Mauro, após o trabalho em “Reis”, como Ner, pai de Abner, está voltado agora para a produção do documentário “Raízes da Liberdade”. O filme vai falar sobre a Independência do Brasil, que completou 200 anos.

Roteiro

“O Brasil foi o único país onde o próprio monarca (D. Pedro 1º) declarou a independência. Na maioria houve batalhas entre os países conquistadores e aqueles que lutavam pela independência, diferente daqui”, lembra Di Mauro.

“Enfim, acho que temos aí pano pra manga…”, finaliza o ator e diretor.

Audiovisual

A atriz e humorista Thati Lopes tem emendado vários trabalhos no cinema e no streaming. “Esposa de Aluguel”, ao lado de Caio Castro, por exemplo, bomba na Netflix. Há poucos dias, ela concluiu participação nas filmagens de “Mauricio: O Realizador de Sonhos”, sobre a trajetória de Mauricio de Sousa.

E não para por aí: Thati já se prepara para a comédia romântica “Viva a Vida”, com Rodrigo Simas, que será rodada em Israel.

Talento

A jovem Duda Batsow, atualmente como Jéssica, filha de Dequinha (Kelzy Ecard), em “Todas as Flores”, ainda tem poucos trabalhos no vídeo. Muito em início de carreira, é verdade, mas ainda assim consegue se destacar em meio a um elenco tão bem selecionado. Não há dúvida que possui um grande futuro pela frente.

Observação

Em alguns momentos, “Todas as Flores” tem até uma pegada de dramalhão mexicano.

O que agrada grande parte do público de novelas.

Incômodo

Há uma incerteza muito grande na Globo em relação a Cassia Kis, se ela para ou continua, em “Travessia”.

Nos estúdios, ninguém mais disfarça o mal-estar, como consequência de suas recentes declarações para Leda Nagle e consideradas homofóbicas.

Multiplataforma

O Grupo Bandeirantes lança nesta quinta-feira a Orbi, seu novo veículo multiplataforma.

Projeto que inclui jornal impresso gratuito, site, newsletter diária, canal no YouTube, presença nas redes sociais, além de podcasts, lives e eventos.

Bate-Rebate

Por conta da parceria com o SBT nas novelas infantojuvenis, executivos do Prime Video já acompanham eventos da dramaturgia…

…Recentemente, marcaram presença na festa de encerramento das gravações de “Poliana Moça”…

…E também acompanharam a primeira reunião com o elenco de “A Infância de Romeu e Julieta”.

A Globoplay acerta ao jogar “Rio Connection” para 2023…

…Entre outras coisas, porque evita uma superexposição de Nicolas Prattes.

Lina Mello, como Mical, foi uma das boas novidades da série “Reis”.

Globo anunciou Marcelo Serrado e Roberta Rodrigues para o elenco da série policial “Veronika”, do Globoplay…

…Aliás, criatividade zero no título…

…Deve ser uma tentativa de pegar carona no sucesso da Netflix. Ainda dá tempo de mudar…

Isadora Cruz, estrela de “Mar do Sertão”, disse no “Altas Horas” que pegou algumas dicas de trabalho com Larissa Manoela…

…Larissa, como se sabe, apesar de muito jovem, marcou época nas novelas do SBT e acabou de protagonizar “Além da Ilusão”.

Lucy Alves, protagonista de “Travessia”, cantará no especial de Roberto Carlos na Globo.

C’est fini

Estão chegando ao fim as filmagens de “Rodeio Rock”, com direção de Marcelo Antunez. São Paulo, Jaguariúna e Mato Grosso do Sul foram as locações. O elenco é liderado por Lucas Lucco, Carla Diaz, Felipe Folgosi(também assina o roteiro) e Felipe Hintze. Marcelo Flores, Norival Rizzo, Charles Paraventi, Paula Cohen e Sérgio Loroza também participam do longa-metragem. Lançamento em 2023.