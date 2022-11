O Centro Universitário de Formiga realizará, no dia 11 de novembro, a palestra “O Conceito da Fazenda Compacta”.

A atividade será a partir das 19h no Canal do Unifor-MG no Youtube (https://www.youtube.com/user/UNIFORMACAO1).

O evento terá a participação do engenheiro agrônomo Bráulio Cesar de Carvalho Dornelas. O profissional é CEO Fundador da Pasture Consultoria e tem pós-graduação em Gestão do Agronegócio pela Faculdade Rehagro.

A iniciativa é direcionada a alunos e profissionais de engenharia agronômica e medicina veterinária. O objetivo é apresentar aos acadêmicos um modelo de operação pecuária no qual é possível em uma área ”pequena” ter uma rentabilidade altamente competitiva.

Fonte: Unifor-MG