Nesta segunda-feira (2), a Prefeitura de Formiga iniciou a 2 ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo.

Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área de saúde, a imunização será estendida a crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Gestantes e puérperas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. Além de pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Confira abaixo os locais de vacinação: