O preço da cebola fez clientes brigarem pelo produto em um supermercado recém-inaugurado em Planaltina, no Distrito Federal (DF), no último fim de semana. No estabelecimento, a cebola era comercializada a R$ 0,99 o quilo, além de banana, beterraba, laranja, limão, hortaliças e outras frutas e legumes. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver pessoas “disputando” o produto nas prateleiras.

Conforme o panfleto divulgado, a promoção era válida entre sexta-feira (27) e domingo (1º) ou enquanto “durarem os estoques”. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido.

“A briga pela cebola em preço promocional é um reflexo da economia estagnada e do mercado de trabalho precarizado, que provocam uma redução no poder de compra das famílias”, disse Leila Barros, senadora do DF, nas redes sociais.

Segundo a senadora, uma cesta básica em Brasília custa R$ 704,65. “Para as famílias que sobrevivem com apenas um salário-mínimo, esse custo faz com que sobre pouco mais de R$ 500 para gás, transporte, aluguel e lazer. O Brasil e o DF precisam de planos estratégicos que gerem renda e dignidade para população”, concluiu.

Quilo da cebola custa em média R$ 6,50

Conforme dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o quilo da cebola subiu 10,55% nos últimos 12 meses. Na Ceasa Brasília, o saco de 20 quilos do produto chegou a ser vendido a R$ 130 no início do mês passado, cerca de R$ 6,50 o quilo. Em Belo Horizonte, o quilo da cebola pode chegar até R$ 7,60.

