Em tempos de festas juninas, o Centro de Convivência do Idoso, organizou uma linda quadrilha para os idosos, com casamento caipira e muita dança.

No evento, foram servidas comidas típicas e os participantes se divertiram durante um forró.

O Centro de Convivência do Idoso promoveu o evento no intuito de resgatar essa prática cultural no equipamento, proporcionar momentos de lazer aos idosos que ficaram durante muito tempo sem participar de atividades coletivas devido ao isolamento advindo da pandemia e sobretudo fortalecer os vínculos comunitários.

Fonte: Decom