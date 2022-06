Os alunos do 1º ano do ensino médio em tempo integral da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão aprenderam, na quarta-feira (22), sobre elaboração do primeiro currículo, como se comportar em suas primeiras entrevistas de emprego e como obter o documento da Carteira de Trabalho Digital.

Em participação do projeto “Em busca da Identidade” que tem como objetivo a descoberta e o desenvolvimento dos tipos de identidade: pessoal, social, emocional e profissional, foi feito uma parceria entre a Escola Normal e o Sine de Formiga.

A palestrante Patrícia Ribeiro, que atualmente é coordenadora do Sine, explicou sobre a elaboração do primeiro currículo, estratégias para uma boa apresentação durante as entrevistas de emprego e realizou junto aos alunos a criação do documento da Carteira de Trabalho Digital.

Segundo o coordenador geral do projeto, Leonardo Almeida, houve uma grande interação dos alunos com o tema proposto, resultando numa participação e um debate muito valido, o tema é de interesse dos alunos e visto a necessidade de todos em procurar o primeiro emprego já portando o documento necessário.

Essa parceria entre o Sine de Formiga e a Escola continuará em outros momentos, onde será realizado uma simulação de uma primeira entrevista de emprego com os alunos e várias outras palestras com as disciplinas envolvidas.

Fonte: Decom