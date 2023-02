Cerca de 44 prtodutos entre frutas e verduras apresentaram alta nos preços durante o mês de janeiro, de acordo com a Central de Abastecimento (Ceasa) de Uberlândia, Do total, pelo menos oito vegetais tiveram aumento superior a 100%. Na contramão, outros 34 produtos registraram redução de preços. A campeã da comparação foi a tangerina rio graúda, que teve elevação de 271,4% em menos de um mês. Na sequência, a “cenoura especial” e o “jiló comprido extra” foram os produtos que apresentaram maior aumento, chegando a uma alta de 150% no preço. (Diário de Uberlândia)

MP atuou em mais de 97 mil investigações

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (Caocrim), apresentou no final de semana, um balanço das investigações realizadas em 2022. No ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais analisou 97.232 investigações, E os maiores atendimentos ocorreram em Belo Horizonte, Uberlândia, Divinópolis, Uberaba, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Conselheiro Lafaiete. Do total, 31.643 investigações foram objeto de denúncias criminais, dando início a processos perante o Poder Judiciário. Outras 18.307 denúncias foram embasadas em TCOs, 11.626 em IPs e 1.710 em PICs. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Prefeitura de Araxá repassa recursos

Prefeitura de Araxá já garantiu o repasse de R$ 8.554.306,16 para a Associação Obras Assistenciais Casa do Caminho desde a intervenção da entidade, decretada pela Justiça de Minas Gerais em dezembro de 2022. Os recursos investidos são fundamentais para o funcionamento do hospital Casa do Caminho e continuidade do atendimento de saúde prestado à população. Ao todo, R$ 1.100.359,00 referentes às emendas parlamentares encaminhadas em 2022 e R$ 730.630,16 de recursos ordinários que aguardavam a regularização da entidade, já foram repassados para entidade. (Correio de Araxá – Araxá) https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/7223/prefeitura-de-araxa-garante-repasse-de-mais-de-r-8-5-milhoes-para-a-casa-do-caminho

Demutran pinta amarelinha no terminal de Poços de Caldas

Com objetivo de proporcionar um pouco de diversão, principalmente para as crianças, o Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas (Demutran), realiza pinturas de amarelinhas no Terminal de Linhas Urbanas. Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, o objetivo é proporcionar diversão para a criançada e até mesmo para os adultos que passam pelo terminal, que podem pular amarelinha e reviver uma das brincadeiras da infância. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Concessão da BR-381 ainda no TCU

Em situação precária, principalmente, após o período chuvoso deste ano, o trecho da BR-381, entre o Vale do Aço e Belo Horizonte, precisa de melhorias o quanto antes. Atualmente, a rodovia apresenta trechos com diversos buracos, sinalização apagada, curvas acentuadas, taludes suscetíveis a deslizamentos e dentre outros problemas. Vários acidentes graves são registrados na rodovia frequentemente. A expectativa é que esse cenário só melhore após a concessão desse trecho da BR-381, porém, isso ainda não tem previsão de ocorrer. (Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeitura de Araguari realiza plantão de cadastro

A Prefeitura de Araguari começa a promover o plantão de cadastramento do REURB – Programa de Regularização Fundiária, no distrito de Piracaíba. Esse plantão acontecerá até o dia 16 de fevereiro, com o horário de atendimento das 9h às 19h, no Auto Posto Piracaíba. REURB é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. (Gazeta do Triângulo – Araguari)