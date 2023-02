Exames preliminares da perícia da Polícia Civil apontam que o homem encontrado com sinais de violência nesse domingo (5) em Pouso Alegre foi morto por asfixia. Um inquérito foi instaurado pela polícia para apurar as circunstâncias da morte.

O homem foi encontrado amarrado, amordaçado e com um saco plástico na cabeça.

Conforme a polícia, as diligências investigativas estão em andamento desde a comunicação do fato. Outras informações só serão repassadas após a conclusão do procedimento.

Marcos Tadeu Gonçalves, de 40 anos, era natural de Consolação (MG) e trabalhava em uma fábrica em Pouso Alegre. O corpo dele foi encontrado por um colega com quem dividia o local, que fica no último andar do prédio.

O colega de apartamento disse que estava na casa da noiva, onde passou o final de semana. Ele relatou que chegou ao local por volta das 11h e encontrou a vítima.

O Samu foi acionado e a equipe de atendimento esteve no local, confirmou a morte e depois disso as polícias Militar e Civil foram acionadas. A morte teria ocorrido em menos de 24 horas e, em um primeiro momento, o caso é tratado como homicídio.

O corpo deverá ser sepultado na cidade natal da vítima.

Fonte: Gi Sul de Minas