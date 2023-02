Uma mulher de 53 anos que acompanhava a filha dentro de uma ambulância pela BR-262 morreu após uma motocicleta atingir o veículo de socorro, em Conceição do Pará, nesse domingo (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da ambulância que era da prefeitura de Conceição do Pará contou que a vítima estava levando uma criança de 13 anos para uma consulta em Pará de Minas. Ao passarem pelo KM 427 foram atingidos por uma moto que bateu na traseira da ambulância.

A mulher de 52 anos morreu na hora. A menina teve ferimentos no pé, mas estava com bons sinais vitais. O motociclista teve ferimentos graves no crânio e na face e foi socorrido ao hospital. O motorista da ambulância nada sofreu.

O trânsito ficou interditado nos dois sentidos para socorro às vítimas e retirada da mulher que morreu e ficou presa às ferragens. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.

Fonte: O Tempo