Em Pará de Minas, uma operação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nos dias 6 e 13 de outubro, resultou na apreensão de 15 barras de maconha, totalizando nove quilos.

A droga estava escondida em um caminhão carregado de fertilizantes que seguia de Rio Brilhante-MS para o município mineiro de Ingaí. O motorista do veículo, um homem de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A abordagem aconteceu em 6 de outubro, após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima. Com base nas informações recebidas, os investigadores monitoraram uma carreta carregada com fertilizantes estacionada em um posto na cidade de Pará de Minas e abordaram um homem que se identificou como o motorista e proprietário do veículo.

Durante a revista na cabine da carreta, os investigadores encontraram uma barra de maconha pesando aproximadamente um quilo. As buscas prosseguiram, com o auxílio de cães farejadores do Canil Central da Polícia Civil, no interior da carreta que ainda estava carregada com sacos de fertilizantes de uma tonelada cada.

Na sexta-feira (13), após a retirada dos sacos de fertilizantes, os policiais civis descobriram outras quatorze barras de maconha escondidas na carga, totalizando uma apreensão de nove quilos.

Segundo o delegado regional em Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno, no mesmo dia da primeira apreensão, o motorista da carreta foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. “Além das substâncias ilícitas, também foram apreendidos R$ 2.488,75 em espécie, um telefone celular, um cavalo mecânico R114 e um semirreboque. As investigações continuam para determinar o destino planejado para a droga, uma vez que o veículo estava a uma distância considerável de mais de 250 quilômetros de sua rota original”, informou.

Fonte: Polícia Civil