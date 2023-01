Prefeitura de Uberaba publicou decreto oficializando o reajuste R$0,50 na tarifa de ônibus urbano. O novo valor da passagem entrará em vigor a partir de quarta-feira (1º de fevereiro). Para quem utiliza o cartão de transporte coletivo, a tarifa subirá de R$4,25 para R$4,75 na área urbana, a partir de 1º de fevereiro. Já para os passageiros que pagam a passagem em dinheiro no ônibus, o valor subirá de R$4,50 para R$5. Isso corresponde a um índice de reajuste entre 11,3% e 11,8%. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Vale do Aço amplia recenseadores

Os municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço seguem num esforço conjunto para concluir e revisar o Censo 2022. No final de semana os chefes dos Executivos de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso se reuniram com representantes da Superintendência do IBGE no Estado de Minas Gerais. O objetivo foi buscar alternativas para assegurar a contagem correta da população, evitando a perda de repasses federais aos municípios e prejuízos na elaboração de políticas públicas locais. (De Fato Online – Itabira)

População revoltada com escola

A população de Serra dos Aimorés, principalmente os moradores da Rua Rio Salinas, foi surpreendida com a atitude da direção da Escola Estadual Wanda Reuter. Segundo eles, a mando do diretor da instituição, o muro da escola foi derrubado sobre o material disponibilizado pela Prefeitura para as pavimentação da via, melhoria há anos reivindicada pelos moradores. O intuito, segundos moradores, foi para prejudicar a atual administração municipal para a realização da obra. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Pelotão de Araçuaí ganha viatura

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Araçuaí, participou na semana passada, de cerimônia de entrega de uma viatura ao 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, sediado em Araçuaí. Trata-se de uma unidade de resgate, modelo MB/ Sprinter 416, que auxiliará nas atividades do pelotão, que atende a uma população de cerca de 200 mil pessoas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Campanha beneficia Santa Casa

A campanha Troco Solidário, da rede Tonin, uma das maiores do ramo de atacarejo do interior de São Paulo e Sudoeste de Minas Gerais, arrecadou R$ 118.657,77 no ano de 2022, beneficiando 14 instituições sociais. Em São Sebastião do Paraíso, as três lojas participantes arrecadaram R$ 13.180,80, que foram doados integralmente à Santa Casa. Promovida de janeiro a dezembro do ano passado, os clientes foram incentivados a participar da ação doando o troco dos pagamentos feitos em dinheiro nas 18 filiais participantes. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Instituto de Olhos é inaugurado em Sabará

A Prefeitura oficializou a instalação e implantação do Instituto de Olhos no “Prédio Público Almerinda de Oliveira Santos”, localizado no Bairro Ana Lúcia, em Sabará. No local será possível a realização de consultas oftalmológicas para adultos e crianças, como de retina, córnea, estrabismo, glaucoma, plástica ocular, além de procedimentos a laser, tratamento de ceratocone, cirurgias de catarata e todos os exames oftalmológicos. O atendimento é 100% SUS. Os encaminhamentos são feitos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS – Postos) do município. (Sabará Notícias – Sabará)

DMAE inicia substituição de redes de água em Poços de Caldas

Poços de Caldas possui aproximadamente mil quilômetros de redes de água e mil quilômetros de redes de esgoto buscando atender toda a população. Muitas dessas redes são antigas ainda em fibrocimento e se encontram deterioradas, prejudicando a qualidade da água e causando vazamentos. O Departamento Municipal de Água e Esgoto vem substituindo estas redes antigas por novas tubulações, que são mais leves resistem a impactos e agentes químicos, além de ser imunes a corrosão e com vida útil superior a 50 anos. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Começa a reconstrução do viaduto de avenida em Ipatinga

O trânsito nas avenidas Tancredo Neves e Magalhães Pinto, em Ipatinga, foi interditado para a preparação do canteiro de obras. O viaduto antigo, que tem em torno de 60 anos de uso, está sendo demolido nesta manhã. No seu lugar será construído um viaduto mais alto e mais largo, para dar vazão à passagem inferior de cargas com altura maior a cinco metros. O antigo viaduto tinha limitação de 4,3 metros e, com frequência, caminhões ficavam agarrados debaixo do viaduto. (Diário do Aço – Ipatinga)