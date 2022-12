Nesta semana, a administração da Santa Casa de Caridade de Formiga entregou para toda a população formiguense e da região, a reforma e adaptação dos setores de Maternidade, Pediatria e Ala de Cirurgia.

Todo o trabalho de reforma e organização foi realizado pela equipe de manutenção da entidade, que é coordenada pelo colaborador Weliton Faria.

De acordo com o hospital, a reforma foi realizada com recursos próprios e também com a ajuda de pessoas de bem, que se preocupam com a instituição.

“Agradecemos, imensamente, o apoio da Associação Sementes do Bem e, em particular a Luciana Soares Melo, que tem contribuído mensalmente para as reformas das enfermarias SUS do hospital. Aos profissionais da assistência, da limpeza, nossos agradecimentos pela paciência no conviver com os transtornos de uma obra. À Deus, nossa eterna gratidão e esperança na continuidade da prestação de serviços”, comentou a gestora executiva, Myriam Coelho.

Fonte: Santa Casa