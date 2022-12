Um homem foi condenado a 51 anos de prisão por estuprar as duas enteadas, na época com 7 e 9 anos, por um período de dois anos, em Ipanema, no Rio Doce. Os abusos foram descobertos no último mês de maio.

De acordo com informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem morou com a mãe das crianças e era responsável materialmente e por cuidar das meninas, ocasião em que os abusos eram cometidos.

O investigado foi condenado por estupro de vulnerável e por praticar atos libidinosos na presença de criança, em regime inicial fechado e sem direito de recorrer em liberdade, além do pagamento de indenização por dano moral.

Estupro de adolescente

Também em Ipanema, um homem foi condenado a 11 anos de prisão por estuprar um adolescente de 13 anos em julho deste ano. Segundo informações do MPMG, a vítima transitava pela rua quando foi surpreendida pelo acusado, que a ameaçou com uma faca e a fez entrar no quintal de uma residência.

No local, o homem começou a praticar atos libidinosos com o menino, que em determinado momento conseguiu fugir e chamar a polícia.

Fonte: O Tempo