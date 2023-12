O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será aplicado em 180 cidades, conforme lista divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (clique aqui para ver quais). As provas serão realizadas em março de 2024.

Dos municípios selecionados, 39 cidades estão na região Norte, 54 no Nordeste, 20 na região Centro-oeste, 44 no Sudeste e 23 no Sul.

De acordo com o ministério, a seleção foi feita a partir dos seguintes critérios: tamanho da população (mais de 100 mil habitantes), raio de influência na região e facilidade de acesso. Caso o município não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, os exames serão aplicados em cidades próximas.

“Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, pagando apenas uma inscrição os candidatos concorrem a vagas de vários órgãos públicos”, ressaltou o secretário de Gestão de Pessoas do ministério, José Celso Cardoso, em publicação da pasta.

Conhecido como Enem dos concursos, o primeiro concurso público unificado visa preencher 6.640 vagas para servidores federais e será aplicado pela Fundação Cesgranrio.

Veja a distribuição por regiões:

Região Norte (39 municípios)

– 2 no Acre

– 9 no Amazonas

– 3 no Amapá

– 16 no Pará

– 4 em Rondônia

– 2 em Roraima

– 3 no Tocantins

Região Nordeste (54 municípios)

– 2 em Alagoas

– 16 na Bahia

– 6 no Ceará

– 9 no Maranhão

– 4 na Paraíba

– 5 em Pernambuco

– 7 no Piauí

– 3 no Rio Grande do Norte

– 2 em Sergipe

Região Centro-Oeste (20 municípios)

– 8 em Goiás

– 4 em Mato Grosso do Sul

– 7 em Mato Grosso

– 1 no Distrito Federal

Região Sudeste (44 municípios)

– 4 no Espírito Santo

– 24 em Minas Gerais

– 4 no Rio de Janeiro

– 12 em São Paulo

Região Sul (23 municípios)

– 8 no Paraná

– 9 no Rio Grande do Sul

– 6 em Santa Catarina.

Fonte: Hoje em Dia