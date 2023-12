Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (29), suspeito de estuprar as próprias enteadas de 14 e 15 anos em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os abusos teriam começado há cerca de dois anos, segundo a Polícia Civil.

Conforme a investigação, as vítimas eram ameaçadas de morte para não denunciarem os crimes. Além da prisão do homem, a Polícia Civil pediu à Justiça a concessão de medidas protetivas de urgência para as adolescentes e para a mãe delas.

As autoridades descobriram os abusos após o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) receber uma denúncia. Durante a entrevista com uma das adolescentes, as servidoras do órgão presenciaram o homem ameaçando a vítima.

Com isso, a representante do Creas acionou a 4ª delegacia de Polícia Civil em Igarapé, que, no mesmo dia, localizou e conduziu o homem para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

Estupro de vulnerável

De acordo com a Polícia Civil, o homem poderá responder por estupro de vulnerável. A pena para o crime, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pode chegar a 15 anos de prisão por cada abuso cometido.

