A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) flagrou dois condutores com cigarro de maconha, durante patrulhamento na MG-050, em Piumhi. As ocorrências foram registradas no sábado (24) e domingo (25).

De acordo com a PMRv, na tarde de sábado, os policiais rodoviários abordaram uma motocicleta Honda CG 150, ocupada por dois jovens. Ao realizar busca nos pertences do passageiro, os militares localizaram um cigarro de maconha. Ele alegou ser usuário.

O jovem foi detido e liberado no local após assinar um TCO. O material foi apreendido.

Já no domingo, a equipe de plantão abordou um veículo GM/Classic, e ao realizar busca nos pertences do condutor foi localizado um tablete de maconha e materiais utilizados para o consumo. O homem também alegou ser usuário.

Durante a verificação dos documentos, foi constatado que o veículo não está devidamente licenciado e que o condutor não possui CNH.

O homem foi detido e liberado no local após ter assinando TCO. O veículo foi removido ao pátio do Detran.

Fonte: Tapiraí TV