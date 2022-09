Um trabalhador de 49 anos teve 86% do corpo queimado em um acidente registrado em uma fundição de Cláudio, na tarde dessa segunda-feira (26).

Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Cláudio.

Atendimento feito pelo Samu

O Samu foi acionado para atender a uma vítima com queimaduras em uma fundição na Rua Santo Antônio, no Bairro Bela Vista.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento do homem, que estava consciente, com queimaduras de segundo e terceiro graus em aproximadamente 86% do corpo.

Segundo a equipe, após os primeiros atendimentos ele foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador, e encaminhado para a Santa Casa de Cláudio.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis fará a transferência do paciente para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Fonte: Samu