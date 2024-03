“A Carta Secreta” de Lucinda Riley é a indicação de leitura para esta semana.

O Projeto no “Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

A obra é uma envolvente saga familiar que mergulha nos segredos e mistérios que permeiam as vidas de seus personagens. Com uma prosa cativante e rica em detalhes, a narrativa atravessa gerações, explorando os laços familiares e os segredos que os envolvem, se desenrola de forma intrincada, à medida que os personagens são confrontados com revelações surpreendentes sobre o passado, desafiando suas concepções sobre quem são e de onde vêm.

Ao longo do livro, a autora habilmente entrelaça diferentes linhas temporais, oferecendo vislumbres do passado que moldaram o presente dos protagonistas. A carta misteriosa que desencadeia a busca pela verdade serve como um elo entre os membros da família, levando-os a confrontar segredos há muito enterrados e a lidar com as consequências de escolhas feitas no passado. Os conflitos internos e os dilemas éticos dos personagens são habilmente explorados, adicionando camadas de complexidade emocional à trama.

“A Carta Secreta” mantém os leitores intrigados até a última página, pois a história poderosa é sobre amor, perdão e redenção, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária emocionante.

Esta e outras interessantes histórias podem ser encontradas na Biblioteca Pública Municipal “Doutor Sócrates Bezerra de Menezes”, situada na Praça São Vicente Férrer, número 140, Centro de Formiga.

Fonte: Bibliotecas Públicas